Felipe Drugovich se junta a Verstappen e participará de testes da Pirelli em Monza

O fim de semana em Monza não encerrou as atividades da Fórmula 1 na Itália. Após a vitória de Max Verstappen no Grande Prêmio, o circuito histórico segue ocupado nesta semana para novos testes da Pirelli. A fornecedora de pneus realiza, nesta terça e quarta-feira (10 e 11), sessões voltadas ao desenvolvimento dos compostos que serão utilizados a partir de 2026. Entre os convocados está Felipe Drugovich, representante da Aston Martin e ainda à espera de uma chance definitiva no grid.

O brasileiro dividirá a pista com nomes de peso, entre eles o próprio Verstappen e o japonês Yuki Tsunoda, ambos da Red Bull. O objetivo dos ensaios é avaliar o comportamento dos pneus dentro do pacote de mudanças técnicas previstas para 2026, ano em que o regulamento trará alterações significativas em aerodinâmica e motores. A experiência em Monza repete o modelo adotado na Hungria, em julho, quando diferentes equipes participaram da mesma bateria de testes.

Para Drugovich, trata-se de mais uma oportunidade de exposição em meio à rotina de piloto reserva da Aston Martin. Desde que conquistou o título da Fórmula 2 em 2022, o paranaense de 25 anos mantém sua ligação com a equipe britânica, mas ainda não recebeu uma chance de alinhar como titular em um Grande Prêmio. A participação em atividades como essa reforça sua presença no ambiente da categoria, ao mesmo tempo em que mantém vivo seu nome nas discussões sobre vagas.

O contexto, no entanto, segue desafiador. O brasileiro esteve próximo de assinar com a Cadillac, projeto que deve estrear na Fórmula 1 em 2026. A equipe americana, contudo, preferiu apostar em nomes experientes como Valtteri Bottas e Sergio Pérez, decisão que adiou novamente o sonho de Drugovich de entrar no grid.

Ainda assim, os testes com a Pirelli representam um espaço valioso de rodagem em um carro de Fórmula 1, experiência que poucos pilotos fora do grid conseguem acumular. Para a Aston Martin, contar com um reserva constantemente ativo em sessões oficiais também reforça a preparação do time em caso de necessidade ao longo da temporada.

Enquanto aguarda a próxima oportunidade, Drugovich mantém-se na disputa indireta por uma vaga futura, seja pela Aston Martin ou por outra escuderia. Sem o brasileiro, a Fórmula 1 retorna para o GP do Azerbaijão, entre os dias 19 e 21 de setembro.