Facundo Torres vê concorrentes em alta e perde espaço no time titular do Palmeiras

Antes visto como uma referência ofensiva do Palmeiras, o atacante Facundo Torres não goza mais do mesmo prestígio. O jogador perdeu espaço nas últimas partidas e foi titular apenas uma vez nos últimos cinco jogos.

Contratado em dezembro de 2024 por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 71,9 milhões à época), o uruguaio foi peça importante no início da temporada. Entre fevereiro e maio, chegou a emendar 20 jogos consecutivos como titular, demonstrando confiança do técnico Abel Ferreira.

A queda de rendimento, no entanto, mudou o cenário. Após uma sequência de atuações abaixo do esperado, Facundo perdeu espaço no começo de agosto e viu Vitor Roque e Flaco López assumirem protagonismo no ataque alviverde.

Tradicionalmente, o Palmeiras atua com apenas um centroavante, mas o crescimento da dupla levou Abel Ferreira a ajustar o esquema 4-3-3. Nesse processo, Facundo se tornou o principal prejudicado.

Outro concorrente de peso também complicou sua situação. Felipe Anderson recuperou a titularidade e tem sido peça fundamental no novo desenho tático da equipe, deixando a disputa por um lugar ainda mais acirrada.

Além disso, já são nove jogos sem participação em gol, sendo que sua última contribuição foi decisiva: marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio. No balanço geral, Facundo Torres soma 47 partidas pelo Palmeiras, com oito gols e quatro assistências.

Calendário do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)



Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)



Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)