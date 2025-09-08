Topo

Esporte

Facundo Torres vê concorrentes em alta e perde espaço no time titular do Palmeiras

08/09/2025 06h00

Antes visto como uma referência ofensiva do Palmeiras, o atacante Facundo Torres não goza mais do mesmo prestígio. O jogador perdeu espaço nas últimas partidas e foi titular apenas uma vez nos últimos cinco jogos.

Contratado em dezembro de 2024 por 12 milhões de dólares (cerca de R$ 71,9 milhões à época), o uruguaio foi peça importante no início da temporada. Entre fevereiro e maio, chegou a emendar 20 jogos consecutivos como titular, demonstrando confiança do técnico Abel Ferreira.

A queda de rendimento, no entanto, mudou o cenário. Após uma sequência de atuações abaixo do esperado, Facundo perdeu espaço no começo de agosto e viu Vitor Roque e Flaco López assumirem protagonismo no ataque alviverde.

Tradicionalmente, o Palmeiras atua com apenas um centroavante, mas o crescimento da dupla levou Abel Ferreira a ajustar o esquema 4-3-3. Nesse processo, Facundo se tornou o principal prejudicado.

Outro concorrente de peso também complicou sua situação. Felipe Anderson recuperou a titularidade e tem sido peça fundamental no novo desenho tático da equipe, deixando a disputa por um lugar ainda mais acirrada.

Além disso, já são nove jogos sem participação em gol, sendo que sua última contribuição foi decisiva: marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio. No balanço geral, Facundo Torres soma 47 partidas pelo Palmeiras, com oito gols e quatro assistências.

Calendário do Palmeiras

Palmeiras x Internacional (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 13/09 (sábado), às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

River Plate x Palmeiras (jogo de ida das quartas de final da Libertadores)

Data e horário: 17 de setembro (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina)

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

MVP, Vitória Marcelino valoriza equilíbrio da LBF e comenta momento da Seleção

Regra de estrangeiros no Brasileirão pode limitar opções do São Paulo? Entenda

Facundo Torres vê concorrentes em alta e perde espaço no time titular do Palmeiras

Corinthians avalia possibilidade de poupar desgastados contra o Athletico-PR

Programa de sócios torcedores do Santos sofre queda brusca após explosão

Promessa que jogou com Alisson e Neymar vira psicólogo e quer a seleção

Palmeiras tem três posições sem dono às vésperas de decisão na Libertadores

Ancelotti põe à prova conselhos que colheu para montar seleção na altitude

CBF freia ampliação da Granja e cogita construir novo CT para seleção no RJ

Santos pode comprar zagueiro do Cruzeiro que foi de afastado a titular

Corinthians avalia permanências de Romero, Maycon e Talles Magno