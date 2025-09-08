Topo

Esporte

OPINIÃO

Arnaldo: Tenho dó dos jogadores escalados pelo Ancelotti na altitude

do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/09/2025 16h34

Escalar os jogadores reservas para enfrentar a Bolívia em El Alto não é oportunidade, mas uma missão ingrata, afirma Arnaldo Ribeiro no Posse de Bola, do Canal UOL.

O comentarista critica a escolha de Carlo Ancelotti de testar atletas num contexto de extrema desvantagem, devido à altitude de 4.150 metros, o que prejudica qualquer avaliação técnica.

Eu tenho pena, tenho dó dos jogadores que foram escalados pelo Ancelotti. Ele vai mexer no time, vai dar algumas oportunidades. Isso não é oportunidade, né? Sim. Isso é sacanagem.Arnaldo Ribeiro

Para Arnaldo, a partida em condições tão adversas não serve para medir desempenho. Ele reforça que o impacto da altitude transforma o jogo em tarefa árdua para quem entra em campo.

É uma missão, não é uma oportunidade.Arnaldo Ribeiro

O comentarista ainda avalia que qualquer análise dos atletas será comprometida. "Não dá pra ser avaliado exatamente", completa.

Segundo o próprio Ancelotti, o Brasil deve ter até oito mudanças em relação à equipe que venceu o Chile no Maracanã.

