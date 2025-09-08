Topo

Equador x Argentina pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

08/09/2025 20h00

Nesta terça-feira, Equador e Argentina se enfrentam em duelo válido pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida está marcada para às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do confronto.

Onde assistir Equador x Argentina ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv.

Como o Equador chega para o confronto

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Equador vem de um empate diante do Paraguai. Nas Eliminatórias, ocupa a quarta posição, com 26 pontos.

Como a Argentina chega para o confronto

Também classificada para a Copa do Mundo, a Argentina vem de uma vitória diante da Venezuela e lidera a seletiva. O triunfo deixou os argentinos com 38 pontos, dez a mais que a Seleção Brasileira.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram 41 vezes na história. Até então, foram 24 vitórias da Argentina, 12 empates e apenas cinco triunfos do Equador. Confira os placares dos últimos cinco jogos:

  • 04/07/2024: Argentina 1 x 1 Equador (Copa América)

  • 09/06/2024: Argentina 1 x 0 Equador (Amistoso)

  • 07/09/2023: Argentina 1 x 0 Equador (Eliminatórias)

  • 29/03/2022: Argentina 1 x 1 Equador (Eliminatórias)

  • 03/07/2021: Argentina 3 x 0 Equador (Copa América)

Estatísticas

Equador nas Eliminatórias

  • 4ª posição

  • 7 vitórias, 8 empates e 2 derrotas

  • 13 gols marcados

  • 5 gols sofridos

Argentina nas Eliminatórias

  • 1ª posição

  • 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

  • 31 gols marcados

  • 9 gols sofridos

Prováveis escalações

Equador: Galíndez; Estupiñán, Hincapié, Pacho e Ordoñez; Angulo, Vite, Alcívar e Preciado; Kendry Páez e Enner Valencia

Técnico: Sebastián Beccacece

Argentina: Dibu Martínez; Molina, Balerdi, Otamendi e Acuña (Soler); Paredes, De Paul, Mac Allister e Thiago Almada; Julián Álvarez e Lautaro Martínez

Técnico: Lionel Scaloni

Arbitragem

  • Árbitro: Alexis Herrera

  • Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte

  • VAR: Ángel Arteaga

Ficha técnica 

Jogo: Equador x Argentina

Campeonato: 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Data: 09 de setembro de 2025, terça-feira

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Estádio Monumental de Guayaquil

Onde assistir: Sportv

