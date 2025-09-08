Equador x Argentina pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta terça-feira, Equador e Argentina se enfrentam em duelo válido pela 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. A partida está marcada para às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico do confronto.
Onde assistir Equador x Argentina ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv.
Como o Equador chega para o confronto
Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Equador vem de um empate diante do Paraguai. Nas Eliminatórias, ocupa a quarta posição, com 26 pontos.
Como a Argentina chega para o confronto
Também classificada para a Copa do Mundo, a Argentina vem de uma vitória diante da Venezuela e lidera a seletiva. O triunfo deixou os argentinos com 38 pontos, dez a mais que a Seleção Brasileira.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram 41 vezes na história. Até então, foram 24 vitórias da Argentina, 12 empates e apenas cinco triunfos do Equador. Confira os placares dos últimos cinco jogos:
- 04/07/2024: Argentina 1 x 1 Equador (Copa América)
- 09/06/2024: Argentina 1 x 0 Equador (Amistoso)
- 07/09/2023: Argentina 1 x 0 Equador (Eliminatórias)
- 29/03/2022: Argentina 1 x 1 Equador (Eliminatórias)
- 03/07/2021: Argentina 3 x 0 Equador (Copa América)
Estatísticas
Equador nas Eliminatórias
- 4ª posição
- 7 vitórias, 8 empates e 2 derrotas
- 13 gols marcados
- 5 gols sofridos
Argentina nas Eliminatórias
- 1ª posição
- 12 vitórias, 2 empates e 3 derrotas
- 31 gols marcados
- 9 gols sofridos
Prováveis escalações
Equador: Galíndez; Estupiñán, Hincapié, Pacho e Ordoñez; Angulo, Vite, Alcívar e Preciado; Kendry Páez e Enner Valencia
Técnico: Sebastián Beccacece
Argentina: Dibu Martínez; Molina, Balerdi, Otamendi e Acuña (Soler); Paredes, De Paul, Mac Allister e Thiago Almada; Julián Álvarez e Lautaro Martínez
Técnico: Lionel Scaloni
Arbitragem
- Árbitro: Alexis Herrera
- Assistentes: Lubin Torrealba e Alberto Ponte
- VAR: Ángel Arteaga
Ficha técnica
Jogo: Equador x Argentina
Campeonato: 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas
Data: 09 de setembro de 2025, terça-feira
Horário: 20h (de Brasília)
Local: Estádio Monumental de Guayaquil
Onde assistir: Sportv