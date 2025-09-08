Em busca do aval! Jon Jones reforça interesse no UFC Casa Branca: "Depende do patrão"

Mesmo diante do ceticismo de Dana White quanto a sua participação no UFC Casa Branca, previsto para acontecer em junho de 2026, Jon Jones ainda mantém interesse na possibilidade de competir no card especial, que deve ser realizado na sede do governo dos Estados Unidos. Em declaração à 'EAG Sports Management', no tapete vermelho do 'MTV Video Music Awards', o ex-campeão meio-pesado (93 kg) e peso-pesado do Ultimate deixou novamente claro que está à disposição da entidade para ser uma das estrelas escaladas para o show.

De acordo com 'Bones', ele não só voltou ao programa antidoping do Ultimate, como também retomou sua rotina de treinos diários, com o intuito de fazer parte do UFC Casa Branca. Vale lembrar que, em junho deste ano, o americano havia anunciado sua aposentadoria do MMA, mas a chance de entrar em ação em um card inédito, que tem tudo para ser histórico, o fez abandonar a ideia de pendurar definitivamente as luvas, ao menos por ora.

"Eu não estou aposentado. Estou treinando ativamente cinco dias por semana e estou no programa de testes (antidoping) do UFC. Eu realmente não sei (sobre o card da Casa Branca), está meio que fora do meu controle agora. Estou treinando para o evento, vou estar pronto. Esse é o meu objetivo. Mas, no fim das contas, depende do patrão (Dana White)", afirmou Jones.

Missão: convencer o patrão

Um dos principais astros da história do MMA, Jon Jones teria vaga cativa em qualquer card especial promovido pelo UFC, principalmente quando se fala em um evento sediado na Casa Branca. Porém, seu histórico de atitudes imprevisíveis e negociações complicadas deixam o dirigente máximo da entidade, Dana White, receoso quanto a uma possível participação do ex-campeão no show especial. Portanto, caso realmente queira estar presente na sede do governo norte-americano, 'Bones' terá que convencer o presidente do Ultimate de que merece um voto de confiança.

