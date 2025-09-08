'Desrespeito': Alicia e Milly criticam apagão do VAR no Brasileiro feminino

A falha do VAR durante a final do Brasileirão Feminino mostra o desrespeito da CBF com a modalidade, opinaram Milly Lacombe e Alicia Klein, no UOL News.

O jogo entre Cruzeiro e Corinthians, o primeiro da final da competição, no Independência, ficou marcado pela pane no sistema, que deixou de funcionar em momento decisivo. Para Milly, a situação evidencia falta de preparo e descaso com o público.

Milly: VAR já falhou no masculino, mas não em um jogo tão decisivo

A gente já viu o VAR falhar no masculino, mas não em uma final de brasileiro. Isso jamais aconteceria. Então, quando as jogadoras pedem respeito, elas têm que ser ouvidas. É responsabilidade da CBF que o VAR esteja funcionando, que tenha lá um VAR substituto. Eu não sei tecnologicamente, tecnicamente como fazer, mas não pode acontecer. Não pode acontecer isso numa final, estádio lotado, estádio com 20 mil pessoas.

Milly Lacombe

Alicia: Arbitragem não respeitou capitãs

As capitãs disseram, ambas, que preferiam que o jogo fosse paralisado até que o problema fosse resolvido. E a arbitragem disse que não, que o protocolo não era esse. E segue o jogo, dane-se, se acontecer alguma coisa, depois a gente vê o que faz.

Alícia Klein

