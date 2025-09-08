De volta ao São Paulo, Rigoni vive grande jejum na carreira; confira

O retorno de Emiliano Rigoni ao São Paulo acontece em um momento especial para o clube, mas os números recentes do atacante acendem um sinal de alerta. O argentino não balança as redes desde o dia 31 de janeiro deste ano, quando ainda defendia o Club León, do México, e marcou na vitória por 2 a 1 contra o Mazatlán, pelo Campeonato Mexicano.

Desde então, o jejum se estendeu também para as assistências. A última participação direta em gol foi no dia 30 de março, quando deu um passe decisivo contra o Pumas, também pela liga mexicana. Se o recorte for ampliado, o cenário preocupa ainda mais.

Nos últimos dois anos, Rigoni soma 29 jogos (11 pelo Austin, dos Estados Unidos, e 18 pelo León) com apenas dois gols e uma assistência. O desempenho contrasta com a expectativa criada em sua primeira passagem pelo Tricolor, quando foi decisivo em mata-matas sob o comando de Hernán Crespo.

O jejum chega em um momento delicado para o São Paulo, que sofre com uma série de desfalques no setor ofensivo. Com Calleri, André Silva, Lucas e Ryan Francisco fora por lesão, Crespo precisa encontrar alternativas para manter a competitividade da equipe, especialmente com a aproximação do mata-mata da Libertadores, principal objetivo da temporada.

Nesse contexto, Rigoni pode ganhar espaço imediato entre os titulares. Porém, para corresponder à confiança e ao momento decisivo, será fundamental que o atacante recupere a efetividade e volte a ser protagonista em campo.