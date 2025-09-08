De olho na Copa de 2030, Peru pode jogar próximas eliminatórias na altitude

Após a derrota para o Uruguai na última quinta-feira, o Peru deu adeus a qualquer possibilidade de classificação à Copa do Mundo. De olho no próximo ciclo, para o Mundial de 2030, a Federação Peruana de Futebol (FPF) começa a pensar em mudanças para as próximas Eliminatórias. A entidade estuda transferir os jogos como mandante para a altitude peruana.

Atualmente, o Peru manda seus jogos no Estádio Nacional, em Lima, capital do país. Mas, depois da eliminação nas Eliminatórias, a FPF cogita mudar a sede da seleção para o Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, a 3.339 metros acima do nível do mar. A informação é do jornal peruano La República e foi capa no Líbero, periódico esportivo do país.

Capa do jornal peruano Líbero nesta segunda-feira. (Foto: Reprodução)

O estádio é conhecido dos brasileiros. Na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG enfrentou o Cienciano na altitude de Cusco. Além do campeão continental, o Inca Garcilaso também é a casa do Deportivo Garcilaso e do Cusco FC.

A estratégia é usar a altitude como aliada para enfrentar os adversários em casa e melhorar o desempenho como mandante. Nesta edição das Eliminatórias, o Peru conquistou apenas dez dos 24 pontos disputados em seus domínios.

Segundo a imprensa peruana, a FPF irá consultar a nova comissão técnica que assumirá a seleção. Caso a mudança seja concretizada, será a primeira vez que o Peru utilizará a altitude a seu favor nas Eliminatórias.