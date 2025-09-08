Topo

Esporte

De olho em 2026, Ancelotti elogia Marquinhos e Rodrygo e abre espaço para novidades: "Campo vai dizer"

08/09/2025 12h00

Visando quem convocar para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti deve usar o jogo contra a Bolívia para fazer mudanças na escalação. O italiano afirmou que quer observar novas peças para o elenco, mas fez questão de ressaltar a importância de peças-chave da equipe, como Marquinhos e Rodrygo.

"Marquinhos é um grande zagueiro, um dos melhores do mundo. Possui caráter, personalidade, nosso capitão para a Seleção merecidamente. Confiamos muito nele, não só tecnicamente falando, mas de personalidade também. Rodrygo me ajudou muito na adaptação, ele disse que a Seleção era muito organizada. A chegada de um presidente jovem nos ajuda dentro do nosso ambiente de trabalho", disse Ancelotti.

"Campo vai dizer quem vai à Copa"

Em seguida, Ancelotti afirmou que a memória que possui sobre jogadores que já treinou pode sim ajudar em futuras convocações, mas afirmou que continua observando atletas.

"Obviamente a memória conta, porque para falar de um jogador como Rodrygo, estou certo do que ele pode contribuir para a equipe. Agora estamos observando cerca de 70 jogadores. Estamos vendo os níveis técnicos, táticos, para formar a equipe mais competitiva possível. A verdade é que o campo vai dizer quem são atletas para a Copa do Mundo", disse o treinador.

"Os novos jogadores foram muito bem contra o Chile. Não conhecia Douglas Santos e ele foi muito bem. Luiz Henrique a mesma coisa. O nosso objetivo foi alcançado e eles foram muito bem", concluiu Ancelotti.

Ancelotti

@rafaelribeirorio I CBF

Com 28 pontos em 17 jogos, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Por sua vez, os bolivianos ainda têm chances de buscar pelo menos a repescagem. Eles possuem 17 pontos em 17 rodadas.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Santos negocia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi

Noruega fica aliviada com liberação de Haaland após acidente de ônibus que o deixou com corte no lábio

Em busca do aval! Jon Jones reforça interesse no UFC Casa Branca: "Depende do patrão"

De olho em 2026, Ancelotti elogia Marquinhos e Rodrygo e abre espaço para novidades: "Campo vai dizer"

Torcedor inspira núcleo autista em principal torcida organizada do Flamengo

Seleção jogou nove vezes contra a Bolívia na altitude e só ganhou três

Popó substitui Vitor Belfort e enfrenta Wanderlei Silva em luta de boxe

Rival de brasileiro desabafa após sair de cadeira de rodas do UFC Paris: "Fiquei aleijado"

Ancelotti explica mudanças na seleção e diz que 70 jogadores são avaliados para a Copa

De olho na Copa de 2030, Peru pode jogar próximas eliminatórias na altitude

Com Gabi, time ideal do Mundial de vôlei feminino tem domínio italiano