De olho em 2026, Ancelotti elogia Marquinhos e Rodrygo e abre espaço para novidades: "Campo vai dizer"

Visando quem convocar para a Copa do Mundo de 2026, o técnico Carlo Ancelotti deve usar o jogo contra a Bolívia para fazer mudanças na escalação. O italiano afirmou que quer observar novas peças para o elenco, mas fez questão de ressaltar a importância de peças-chave da equipe, como Marquinhos e Rodrygo.

"Marquinhos é um grande zagueiro, um dos melhores do mundo. Possui caráter, personalidade, nosso capitão para a Seleção merecidamente. Confiamos muito nele, não só tecnicamente falando, mas de personalidade também. Rodrygo me ajudou muito na adaptação, ele disse que a Seleção era muito organizada. A chegada de um presidente jovem nos ajuda dentro do nosso ambiente de trabalho", disse Ancelotti.

"Campo vai dizer quem vai à Copa"

Em seguida, Ancelotti afirmou que a memória que possui sobre jogadores que já treinou pode sim ajudar em futuras convocações, mas afirmou que continua observando atletas.

"Obviamente a memória conta, porque para falar de um jogador como Rodrygo, estou certo do que ele pode contribuir para a equipe. Agora estamos observando cerca de 70 jogadores. Estamos vendo os níveis técnicos, táticos, para formar a equipe mais competitiva possível. A verdade é que o campo vai dizer quem são atletas para a Copa do Mundo", disse o treinador.

"Os novos jogadores foram muito bem contra o Chile. Não conhecia Douglas Santos e ele foi muito bem. Luiz Henrique a mesma coisa. O nosso objetivo foi alcançado e eles foram muito bem", concluiu Ancelotti.

Com 28 pontos em 17 jogos, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Por sua vez, os bolivianos ainda têm chances de buscar pelo menos a repescagem. Eles possuem 17 pontos em 17 rodadas.