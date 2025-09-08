Cuiabá supera o CRB e volta a vencer pela Série B do do Brasileirão

Nesta segunda-feira, o Cuiabá venceu o CRB por 1 a 0, na Arena Pantanal, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alisson Safira anotou o único gol da partida.

Com o resultado, o Cuiabá voltou a vencer depois de quatro jogos e chegou aos 37 pontos, ocupando a sétima posição. Já o CRB permanece com 34 pontos, no décimo lugar.

Ambas as equipes voltam a campo pela 26ª rodada da Série B. O Cuiabá visita o Operário-PR neste domingo, às 16h (de Brasília). Já o CRB recebe o Amazonas na segunda-feira, às 21h30.

O jogo

O Cuiabá inaugurou o marcador logo aos oito minutos. Alisson Safira sofreu pênalti e, na cobrança, deslocou o goleiro Matheus Albino para marcar.

O primeiro tempo terminou com pressão dos mandantes, que criaram mais oportunidades que o CRB, mas não conseguiram ampliar a vantagem no placar.

O CRB voltou melhor para a etapa complementar e empilhou oportunidades. Porém, parou em grandes defesas de Luan Polli, que garantiu a vantagem no marcador para o Cuiabá.