Topo

Esporte

Cuiabá supera o CRB e volta a vencer pela Série B do do Brasileirão

08/09/2025 22h21

Nesta segunda-feira, o Cuiabá venceu o CRB por 1 a 0, na Arena Pantanal, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Alisson Safira anotou o único gol da partida.

Com o resultado, o Cuiabá voltou a vencer depois de quatro jogos e chegou aos 37 pontos, ocupando a sétima posição. Já o CRB permanece com 34 pontos, no décimo lugar.

Ambas as equipes voltam a campo pela 26ª rodada da Série B. O Cuiabá visita o Operário-PR neste domingo, às 16h (de Brasília). Já o CRB recebe o Amazonas na segunda-feira, às 21h30.

O jogo

O Cuiabá inaugurou o marcador logo aos oito minutos. Alisson Safira sofreu pênalti e, na cobrança, deslocou o goleiro Matheus Albino para marcar.

O primeiro tempo terminou com pressão dos mandantes, que criaram mais oportunidades que o CRB, mas não conseguiram ampliar a vantagem no placar.

O CRB voltou melhor para a etapa complementar e empilhou oportunidades. Porém, parou em grandes defesas de Luan Polli, que garantiu a vantagem no marcador para o Cuiabá.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Cuiabá supera o CRB e volta a vencer pela Série B do do Brasileirão

São Paulo encaminha saída de Henrique Carmo e chega a 5 vendas de garotos de Cotia em 2025

Novorizontino empata com Atlético-GO e amarga sétimo jogo sem vitória na Série B

Cuiabá quebra jejum, vence o CRB e volta a se aproximar do G-4 da Série B

Técnico da Bolívia fala em desgastar seleção e compara jogo a luta de boxe

Seleção Brasileira desembarca na Bolívia para último duelo das Eliminatórias

Abel Braga se diz incomodado com Ancelotti na seleção: 'Não acredito que vá ser campeão'

Novorizontino esbarra no travessão, cede empate ao Atlético-GO e mantém crise na Série B

SP Open: joia de 15 anos sofre com norte-americana e cai em estreia no WTA

Sampaoli é regularizado no BID e Júnior Alonso treina no Atlético-MG após defender o Paraguai

Técnico do Atlético-MG, Sampaoli é registrado no BID e estreia contra o Cruzeiro