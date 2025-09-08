Cuiabá quebra jejum, vence o CRB e volta a se aproximar do G-4 da Série B

Depois de um mês e quatro jogos, o Cuiabá se reencontrou com a vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela 25ª rodada, o time do centro-oeste fez o dever de casa na Arena Pantanal e derrotou o CRB pelo placar de 1 a 0, nesta segunda-feira. De quebra, além do fim do jejum, a vitória recolocou o time na briga pelo acesso à elite nacional.

Com gol de Alisson Safira, de pênalti, o Cuiabá chegou a 37 pontos, saltando para o sexto lugar, a quatro pontos da Chapecoense, com 41, quarta colocada. A última vitória do time cuiabano havia sido diante do Volta Redonda, por 2 a 0, no dia 4 de agosto. Já o CRB segue oscilando, ocupando o meio da tabela, em 10º, com 34 pontos.

Fazendo valer o fator casa, o Cuiabá aproveitou da desatenção inicial do CRB para abrir o placar logo cedo. Denilson lançou Alisson Safira, que foi derrubado dentro da área por Henri. O próprio atacante foi para a penalidade e deslocou o goleiro para marcar, aos oito minutos.

O gol cedo deu tranquilidade para os donos da casa tomarem conta do duelo. Safira por pouco não marcou o segundo de cabeça. Matheus Albino fez grande defesa. O time alagoano teve uma grande chance com Thiaguinho parando em Luan Polli. Na reta final, Alan Empereur tirou tinta da trave adversária e quase ampliou.

O CRB voltou com mais ímpeto para o segundo tempo. Finalizando mais a gol, Léo Campos e Danielzinho pararam em grandes defesas de Polli. Crystopher, de longe, também assustou. O Cuiabá explorava mais o jogo aéreo e deu a resposta com Juan Christian, que só não ampliou pois Fábio Alemão tirou quase em cima da linha.

Com o passar do tempo, o Cuiabá baixou as linhas, deixando a posse de bola com o CRB. Priorizando a parte defensiva, neutralizou os avanços do adversário e assustou em chutes de longe. Na reta final, o time da casa voltou a ter a posse da bola, trocou passes e apenas administrou a vantagem até o fim da partida.

O Cuiabá volta a campo no próximo domingo, às 16h, quando visita o Operário-PR, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). Já o CRB atua na segunda-feira (15), contra o Amazonas, às 21h30, diante do seu torcedor, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

CUIABÁ 1 X 0 CRB

CUIABÁ - Luan Polli; Mateusinho (Nino Paraíba), Nathan, Alan Empereur e David Miguel; Calebe, Denilson (Carlos Alberto) e Max; Juan Christian (Jader), Alejandro Martínez (Victor Barbara) e Alisson Safira (Lucas Mineiro). Técnico: Eduardo Barros.

CRB - Matheus Albino; Weverton (Léo Campos), Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão (Gegê), Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho (Breno Herculano), Barceló (Mikael) e Dadá Belmonte (William Pottker). Técnico: Eduardo Barroca.

GOL - Alisson Safira, aos oito minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Juan Christian e Nathan (Cuiabá); Henri e Breno Herculano (CRB).

ÁRBITRO - Kleber Ariel Gonçalves da Silva (PR).

RENDA - R$ 33.240,00.

PÚBLICO - 2.309 torcedores.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).