Esporte

Cruzeiro corre contra o tempo para ter Fabrício Bruno em decisão contra o Galo

08/09/2025 13h43

O Cruzeiro corre contra o tempo para ter Fabrício Bruno à disposição no jogo decisivo contra o Atlético-MG, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão.

O zagueiro deverá ser titular da Seleção Brasileira nesta terça, contra a Bolívia, na altitude de mais de 4 mil metros, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Por isso, o Cruzeiro terá de se desdobrar em relação à logística para se certificar de que Fabrício Bruno terá condições físicas de atuar em alto nível apesar da longa distância percorrida para retornar a Belo Horizonte.

O jogo entre Bolívia e Brasil acontece nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília). A delegação da Seleção retornará para o Rio de Janeiro em voo fretado logo após a partida, desembarcando nas primeiras horas da manhã de quarta.

Da capital fluminense Fabrício Bruno viajará diretamente para Belo Horizonte, chegando em Minas Gerais na véspera da partida, pouco mais de 24 horas antes de a bola rolar para o clássico mineiro mais importante da temporada.

Resta saber se Fabrício Bruno irá sentir o peso dos longos deslocamentos no duelo com o Atlético-MG. Com a confiança em alta após mais uma convocação para a Seleção Brasileira, o zagueiro terá a chance de mostrar que nem mesmo o cansaço é capaz de colocar em xeque seu status de um dos melhores defensores do futebol brasileiro.

