Lavieri: Cristiano Ronaldo se reinventou e superou Neymar após os 28 anos

Cristiano Ronaldo e Neymar tinham números parecidos até os 28 anos, mas o português se reinventou e deixou o brasileiro para trás depois disso, destaca Danilo Lavieri no Posse de Bola, do Canal UOL.

Segundo o colunista, CR7 mudou seu estilo de jogo e se manteve no auge técnico e físico, enquanto Neymar entrou em fase descendente, com lesões e queda de rendimento.

O Neymar, aos 28 anos, comparado ao Cristiano, com 28, eram números muito parecidos, até com uma ligeira vantagem pró-Neymar em termos de gols, partidas, assistências. A partir dos 28 anos, é uma diferença brutal. O Cristiano Ronaldo fez mais de 500 gols depois de 28 anos. Ele se reinventa como jogador, ele muda como jogador. Danilo Lavieri

Lavieri salientou que Cristiano chegará à Copa de 2026 com 41 anos ainda relevante para Portugal, enquanto Neymar soma poucas participações recentes na seleção brasileira e está fora das convocações desde 2023.

No caso do Cristiano Ronaldo, 40 anos jogando nesse nível é muito admirável, cara. Isso não é uma coisa qualquer. E ele continua, e vamos ter ele e o Messi na Copa do Mundo. Então, a seleção portuguesa do Cristiano Ronaldo é uma das grandes coisas do futebol, e dá pra gente apreciar também na data FIFA. Danilo Lavieri

No sábado (6), CR7 fez dois contra a Armênia na goleada de Portugal nas Eliminatórias para a Copa. Cristiano Ronaldo chegou a 942 gols na carreira, ficando a 58 do milésimo.

Mauro Cezar: Cristiano Ronaldo é assim porque vive com privações

O colunista Mauro Cezar Pereira vê a longevidade do português como fruto de escolhas fora de campo.

Para ele, Cristiano abriu mão de prazeres da via adulta e manteve rotina de alimentação, descanso e fisioterapia para compensar o desgaste físico.

Tudo que o Cristiano faz passa por uma vida de muitas privações. Ele abre mão de muitos prazeres da vida, certamente, para poder ter essa condição atlética.

Tecnicamente, ele é muito bom. Qual o desafio? Você perde rendimento atlético com o tempo, com a idade, no tênis, no futebol, qualquer modalidade. E, para compensar isso, ele se preve de muita coisa. Mauro Cezar

