Corinthians treina cobranças de pênaltis e avança para encarar o Athletico-PR

O Corinthians avançou na preparação para encarar o Athletico-PR no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Nesta segunda-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, o Timão fez o quinto treino em meio à data Fifa e deu sequência ao trabalho iniciado na semana passada mirando o confronto decisivo.

Após um trabalho de força na academia e o aquecimento no gramado, o elenco alvinegro realizou dois trabalhos táticos. No primeiro, o técnico Dorival Júnior aplicou um jogo de enfrentamento com foco ofensivo. No segundo, o comandante organizou uma atividade de bola parada com enfrentamento após a sobra de bola. Já no fim do treino, cobranças de pênalti também foram trabalhadas.

Para o confronto, Dorival deverá poder contar com o importante retorno de Yuri Alberto, recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal. Já Matheuzinho volta após uma sobrecarga na coxa direita, enquanto Matheus Bidu também fica à disposição após cumprir suspensão.

O Corinthians também treinou sem os atletas convocados nesta segunda-feira, mas a diretoria alvinegra prepara uma força-tarefa para contar com os selecionados Hugo Souza, Memphis Depay, José Martínez, Félix Torres e Romero. Alguns deles podem ser preservados, mas a tendência é que todos fiquem à disposição no banco de reservas.

A única baixa certa do Corinthians para o jogo contra Furacão é o peruano André Carrillo, lesionado. A Gazeta Esportiva apurou que o volante Raniele, em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, também tem chance de ser relacionado. Isso, porém, depende da evolução do jogador nos próximos dias.

O elenco alvinegro encerra a preparação para o duelo nesta terça-feira. O Corinthians recebe o Athletico-PR às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena, na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Situação do confronto na Copa do Brasil

O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Curitiba, com gol de Gui Negão. Com isso, o Alvinegro precisa apenas de um empate para confirmar a vaga na semifinal. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Athletico-PR (jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil)

(jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil) Data e horário: 10/09 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)