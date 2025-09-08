Corinthians teme vazamento no MP e decide enviar dados sigilosos à Justiça

A diretoria do Corinthians deve enviar, ainda nesta segunda-feira, todos os documentos solicitados pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que investiga o possível uso indevido de cartões corporativos do clube durante a gestão dos últimos três presidentes, Augusto Melo, Duilio Monteiro Alves e Andrés Sanchez, além de nostas fiscais emitidas durante o triênio de Duilio.

O clube estudava a melhor maneira de fornecer os documentos ao MP-SP e decidiu, nesta segunda-feira, que fará o envio dos dados em juízo, entregando-os diretamente à Justiça, sob pedido de sigilo, e não à promotoria. O MP-SP, assim, terá acesso concedido pelo judiciário.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o clube optou por fazer o envio à Justiça devido ao entendimento de que os dados bancários e fiscais, protegidos e delicados, poderiam vazar à imprensa e aos torcedores, sob risco de responsabilização dos envolvidos.

A postura do promotor Cássio Roberto Conserino gerou atenção dos dirigentes alvinegros. O representante do MP-SP concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes nos últimos dias e deixou a impressão para dirigentes corintianos de que ele expôs a marca "Corinthians" negativamente, demonstrando interesse em expor detalhes sigilosos da investigação.

(Foto: Reprodução/YouTube)

Dias após a revelação dos gastos, ele ressarciu o Corinthians com juros e correção monetária. O ex-presidente, no entanto, responderá a um processo disciplinar na Comissão de Ética e Disciplina do clube. Os torcedores pedem punições e até a expulsão de Andrés.

Houve, também, uma acusação de supostos gastos pessoais durante a gestão de Duilio Monteiro Alves. As despesas, contudo, não estão necessariamente ligadas ao ex-presidente. Ele não reconhece as faturas e registrou uma notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade/Dope), solicitando a inclusão desta no inquérito policial já em andamento, que denuncia a circulação de documentos falsos e manipulados.

No início do mês de setembro, o MP pediu à Justiça que Andrés, Duilio e Augusto Melo sejam temporariamente afastados dos Conselhos Deliberativo e de Orientação do Corinthians durante a investigação. Até o momento, no entanto, não houve uma manifestação do Poder Judiciário.