Corinthians tem semana agitada com 'decisão' pela Copa do Brasil e jogo no Rio

O Corinthians iniciou neste domingo uma semana de jogos importantes. De volta após o período de treinos da data Fifa, o time terá uma partida decisiva pela Copa do Brasil, além um embate no Rio de Janeiro, válido pela 23ª rodada do Brasileirão.

Dorival Júnior tem mais duas sessões de treinamento antes das quartas de final da Copa do Brasil. A partida de volta contra o Athletico-PR está agendada para quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians carrega uma ligeira vantagem no confronto. Com o triunfo de 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o clube pode se classificar às semifinais com um simples empate. Em caso de derrota por um gol de diferença, o embate será definido nos pênaltis. Já um revés por dois mais gols elimina os paulistas.

Desafio no Rio

Depois de enfrentar o Furacão, o Timão mede forças com o Fluminense. Desta vez, fora de casa. O jogo está marcado para sábado, no Maracanã, às 21h (de Brasília).

Trata-se de um compromisso importante para o Corinthians, que ainda teme a zona de rebaixamento. No momento, apenas quatro pontos separam o Timão, 12º colocado, do Z4.

Prováveis retornos

O técnico Dorival vive expectativa de contar com alguns retornos nesta semana. O atacante Yuri Alberto, recuperado da cirurgia de hérnia inguinal, e o lateral direito Matheuzinho, recuperado de uma sobrecarga na coxa, devem ficar à disposição.

Em contrapartida, o volante Raniele é dúvida. Ele trata de uma lesão muscular na coxa e ainda não está treinando no CT Dr. Joaquim Grava com os demais companheiros.