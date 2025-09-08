Corinthians entrega documentos ao MP em caso contra ex-presidentes

O Corinthians iniciou, segundo comunicado oficial desta segunda-feira, a entrega de documentos requisitados pelo Ministério Público em investigação contra ex-presidentes do clube.

O que aconteceu

A documentação é referente a um Procedimento Investigatório Criminal (PIC), aberto no dia 30 de julho. A ação investiga se houve irregularidades nos gastos do clube durante as gestões de Andrés Sánchez, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, os últimos três mandatários do clube, entre 2018 e este ano.

O PIC avalia se foram cometidos crimes desde apropriação indébita, estelionato e furto qualificado a falsidade ideológica e associação criminosa. O trio está oficialmente afastado das atividades do clube.

A entrega se dá poucos dias depois de o promotor do caso, Cassio Conserino, do Ministério Público de São Paulo, criticar publicamente a demora do Corinthians em enviar os autos. O pedido inicial foi feito logo na abertura do processo, e Conserino chegou a ameaçar abrir inquérito policial por desobediência da diretoria.

Veja a íntegra da nota:

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que iniciou nesta segunda-feira (08) a entrega de documentos do departamento financeiro do clube que abarcam o período de 2018 a 2025, solicitados pelo Ministério Público de São Paulo".

"Os departamentos financeiro e jurídico esclarecem que houve demora em reunir o primeiro conjunto de informações devido à invasão de 31 de maio, quando documentos foram subtraídos. O material foi protocolado pelo clube e entregue à justiça, a fim de atender as solicitações realizadas pelo Ministério Público".

"O Corinthians reforça que entregará quaisquer documentos solicitados, visando resguardar sua marca e reputação bem como o cumprimento do devido processo legal".