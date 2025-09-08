Corinthians avalia possibilidade de poupar desgastados contra o Athletico-PR

A comissão técnica de Dorival avalia a possibilidade de preservar alguns titulares do Corinthians no jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, há uma preocupação de Dorival Júnior com os atletas mais desgastados. Alguns deles, como Memphis Depay, Hugo Souza e José Martínez, terão pouco tempo para se recuperar fisicamente depois de defender suas respectivas seleções na data Fifa.

Diante da situação incômoda no Campeonato Brasileiro e a vantagem no confronto, há o entendimento de membros da comissão técnica de que o Timão é capaz de garantir a classificação sem alguns de seus principais jogadores. O martelo, porém, não está batido.

A tendência é que nos próximos dias, quando Dorival fará os ensaios finais para a partida, uma decisão seja tomada.

Força-tarefa por convocados

A diretoria do Corinthians prepara uma força-tarefa para contar com os convocados à disposição no duelo contra o Furacão. Memphis, que defendeu a Holanda pela última vez nesta data Fifa no domingo, é esperado no CT Dr. Joaquim Grava nos próximos dias.

Já Hugo Souza (Brasil), Félix Torres (Equador), José Martínez (Venezuela) e Ángel Romero (Paraguai) jogarão um dia antes do embate. Hugo, que é reserva e dificilmente será utilizado, deve voltar em voo fretado. Já Martínez deve ser titular da seleção venezuelana e vive situação mais complexa.

De todo modo, a expectativa é que eles apareçam, no mínimo, como opção no banco de reservas.

Possíveis retornos

O técnico Dorival vive expectativa de contar com alguns retornos nesta semana. O atacante Yuri Alberto, recuperado da cirurgia de hérnia inguinal, e o lateral direito Matheuzinho, recuperado de uma sobrecarga na coxa, devem ficar à disposição. Há, aliás, grande possibilidade do camisa 9 inicial como titular.

A Gazeta Esportiva apurou que o volante Raniele também tem uma chance de ser relacionado. Isso, porém, depende da evolução do jogador nos próximos dias.

O camisa 14 está tratando de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Próximo jogo do Corinthians

Corinthians x Athletico-PR (jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil)

Data e horário: 10 de setembro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Situação do confronto

Com a vitória de 1 a 0 no jogo de ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.