Corinthians avalia permanências de Romero, Maycon e Talles Magno

Romero, do Corinthians, durante jogo contra o São Paulo, pelo Brasileirão - Ettore Chiereguini/Agif
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

08/09/2025 05h30

O Corinthians precisa definir nos próximos meses o futuro de Ángel Romero, Maycon e Talles Magno, todos com contrato apenas até dezembro.

O que aconteceu

O UOL apurou que o clube ainda avalia como resolverá cada uma das questões. O trio pode deixar o clube no final do ano.

Dos três, Maycon é quem mais tem tido maior minutagem nas últimas semanas. Desde a parada para o Mundial de Clubes, só ficou fora na derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Neo Química Arena. Ele foi titular nos três jogos seguintes e marcou gol na vitória sobre o Vasco.

O volante está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e sua permanência precisaria ser negociada. Situação idêntica à de Talles Magno, que teve o vínculo com o New York City prorrogado neste meio de ano.

Romero, contratado como agente livre em 2022, não depende de negociação com outro clube, mas perdeu espaço. Dorival tem optado por apostar nos jovens Kayke e Gui Negão.

Negociações em andamento

Como UOL mostrou, o foco da gestão Osmar Stabile passava pela permanência do zagueiro Gustavo Henrique, que também poderia deixar o clube em dezembro. As conversas por um novo acordo até 2027 estão praticamente definidas.

Quem também tem contrato se encerrando em dezembro é Fabrizio Angileri. Como o UOL também mostrou, o Corinthians trata sua renovação como uma prioridade e já possui conversas em aberto. A expectativa é de um novo contrato curto, assim como o assinado em fevereiro.

