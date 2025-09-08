Topo

Corinthians renova com Gustavo Henrique até dezembro de 2027

Gustavo Henrique renova com o Corinthians até 2027 - Ettore Chiereguini/AGIF
Gustavo Henrique renova com o Corinthians até 2027 Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

08/09/2025 12h28

O Corinthians anunciou hoje a renovação de contrato com o zagueiro Gustavo Henrique. O vínculo, antes válido até o fim deste ano, foi estendido até dezembro de 2027.

No Alvinegro desde fevereiro de 2024, Gustavo Henrique tornou-se peça fundamental da equipe de Dorival Júnior. Neste período, o zagueiro entrou em campo 56 vezes, marcou quatro gols e conquistou o Campeonato Paulista de 2025.

"Isso representa muita coisa. É a continuação de uma história, de um trabalho. Eu fico muito feliz com o reconhecimento do clube. Sou muito privilegiado por terem estendido meu contrato. É um momento muito especial. Espero que a gente continue buscando nossos objetivos e nossas conquistas", disse Gustavo Henrique, à Corinthians TV.

O zagueiro se sente feliz no Corinthians e espera levantar mais taças nos próximos anos.

"Diariamente trabalhamos para colocar o Corinthians onde ele merece, que é brigando por títulos. Estou muito feliz por contribuir por isso. Espero que a gente consiga títulos nos próximos anos", completou.

Agora, Gustavo Henrique volta suas atenções à preparação para o duelo decisivo desta quarta-feira. O Corinthians recebe o Athletico-PR pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil, na Neo Química Arena. A bola rola às 21h30 (de Brasília). Na ida, o Alvinegro venceu por 1 a 0, na Arena da Baixada.

