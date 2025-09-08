Corinthians anuncia renovação com João Vitor "Jacaré" até 2029

A manhã desta segunda-feira foi o dia das renovações para o Corinthians. Após anunciar a extensão do vínculo com o zagueiro Gustavo Henrique, no CT Dr. Joaquim Grava, o Timão divulgou a renovação de contrato do lateral-direito João Vitor "Jacaré" até 31 de outubro de 2029.

A partir de agora, o jovem de 18 anos de idade possui multa rescisória de R$ 72 milhões para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Corinthians renova contrato com lateral #FilhoDoTerrão João Vitor até 2029! ?? Saiba mais ?? https://t.co/RFCXyk4lbN ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/1baHaxVZTa ? Corinthians (@Corinthians) September 8, 2025

Muita vontade e títulos

Muito contente com seu novo vínculo com o Corinthians, João Vitor não escondeu a empolgação pela grande novidade. Além disso, o lateral prometeu muita entrega em campo com a camisa do Timão.

"Agradecer a Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor. É uma felicidade renovar com o Corinthians, continuar escrevendo a minha história nesse clube. Meu sonho é poder ajudar. Quero falar para a Fiel que não vai faltar raça e determinação. Espero ganhar títulos com a camisa do Corinthians e ajudar esse grande clube", compartilhou João Vitor.

Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Cada vez mais presente nos treinos com a equipe principal do Timão, João Vitor demonstra muita gratidão por viver a rotina dos comandados do técnico Dorival Júnior. Ele já estreou no time profissional neste ano, durante uma partida contra o Novorizontino, pelo Paulistão.