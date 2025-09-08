Corinthians amplia vínculo com Gustavo Henrique até 2027 e firma contrato longo com joia

Topo

08/09/2025 13h53

O Corinthians iniciou a semana confirmando duas renovações de contrato no CT Joaquim Grava. O zagueiro Gustavo Henrique estendeu seu vínculo até dezembro de 2027, enquanto o lateral-direito João Vitor, revelado nas categorias de base, assinou um novo acordo válido até outubro de 2029.

Aos 32 anos, Gustavo Henrique chegou ao clube em fevereiro de 2024 e já acumula 56 jogos e quatro gols. Campeão paulista nesta temporada, o defensor foi mantido como parte do planejamento de médio prazo da diretoria. Em declaração divulgada pelo clube, o jogador destacou o significado da extensão contratual: "É a continuação de uma história, de um trabalho. Fico muito feliz com o reconhecimento. Espero que a gente continue buscando nossos objetivos e conquistas."

O zagueiro também projetou o momento coletivo, às vésperas do duelo decisivo pela Copa do Brasil com o Athletico-PR, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena: "Diariamente trabalhamos para colocar o Corinthians onde ele merece, que é brigando por títulos. Espero que a gente consiga conquistas nos próximos anos."

No mesmo dia, o clube também acertou a renovação de João Vitor, de 18 anos. O lateral formado no Parque São Jorge teve sua multa rescisória fixada em R$ 72 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros para o internacional. Já integrado ao elenco principal, o jogador ressaltou a oportunidade: "É uma felicidade renovar com o Corinthians, continuar escrevendo a história nesse clube. Não vai faltar raça e determinação. Espero ajudar e conquistar títulos."

A permanência do jovem também foi acompanhada por elogios ao processo de adaptação sob o comando de Dorival Júnior. "Tem sido uma experiência incrível. O professor Dorival tem me ajudado, e todos os jogadores têm me orientado bastante. Não só eu, mas todos os garotos que subiram também", acrescentou.

As duas renovações refletem estratégias complementares da diretoria: assegurar jogadores experientes, como Gustavo Henrique, que oferecem estabilidade em competições de alta exigência, e valorizar ativos formados no clube, como João Vitor, com potencial de retorno técnico e financeiro.

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para o desafio diante do Athletico-PR. No jogo de ida, em Curitiba, o time paulista venceu por 1 a 0.

