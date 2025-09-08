Comentarista detona atuação de Maurício Ruffy no UFC Paris: "Talvez não seja tão bom"

Desde a estreia de Maurício Ruffy no Ultimate, em maio do ano passado, o ex-lutador e comentarista Din Thomas se tornou um dos maiores apoiadores do promissor lutador da equipe 'Fighting Nerds'. Porém, após a derrota do peso-leve (70 kg) no último sábado (6), pelo card do UFC Paris, o veterano profissional deixou de lado a admiração pelo brasileiro e disparou pesadas críticas pela sua atuação diante de Benoit Saint Denis.

Em participação como analista na transmissão pós-show do UFC Paris, Din Thomas questionou a performance abaixo do esperado de Maurício Ruffy no sábado. Na visão do veterano, que chegou a comparar o brasileiro com um jovem Conor McGregor ao assisti-lo em sua estreia no UFC Rio, o atleta da 'Fighting Nerds' não demonstrou estar preparado para o alto nível ou ter a força mental necessária para lidar com as adversidades dentro do cage.

"Estava empolgado com Ruffy desde que ele apareceu. Temos feito comparações entre ele e Conor McGregor, e eu esperava isso do Ruffy. Especialmente enfrentando um cara que faz loucuras como Benoit Saint Denis, eu achava que ele poderia acabar com ele. Achei que ele faria algo fascinante esta noite, e o primeiro chute no corpo abalou Ruffy. Aí o chute na cabeça o abalou. E eu acho que isso tirou Ruffy do jogo dele, ele não queria mais lutar. Ele não queria mais estar ali, e isso me surpreendeu. Ele me fez pagar a língua. Talvez ele não seja tão bom quanto pensávamos que ele era. Ainda. Ele ainda tem trabalho a fazer. Mas, nesta noite, ele não apareceu e não parecia que ele queria estar ali", criticou Din Thomas.

Fim do hype?

Assim como Din Thomas, boa parte da comunidade do MMA 'comprou' o hype de Maurício Ruffy como um possível futuro campeão e superestrela do UFC. Com um estilo de luta inovador e plástico, o peso-leve começou sua trajetória na liga de forma promissora, com três vitórias consecutivas, duas delas por nocaute. Resta saber se o tropeço diante de Benoit Saint Denis no último sábado vai fazer com que o atleta da 'Fighting Nerds' perca prestígio junto aos fãs, assim como parece ter sido o caso do veterano comentarista.

