Com treino tático, Flamengo avança em preparação para pegar o Juventude

Nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, o Flamengo avançou em sua preparação para enfrentar o Juventude, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi.

O técnico Filipe Luís realizou um trabalho tático para ajustar a formação que será utilizada no embate. Assim como nas últimas atividades, Jorginho treinou junto ao restante do elenco. O meio-campista foi poupado da última partida por conta de dores musculares. Assim, a tendência é que ele esteja em campo diante dos jaconeros.

Arrascaeta e Varela, atletas que haviam sido convocados pelo Uruguai nesta Data Fifa, retornaram ao Rio de Janeiro após a classificação da Celeste Olímpica à Copa do Mundo de 2026. De acordo com a equipe carioca, o lateral apresentou um quadro de pubalgia e passará por avaliação médica.

Por outro lado, o meia só teve sua volta antecipada, uma vez que seria poupado na partida contra o Chile, válida pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

No último domingo, em jogo válido pela 22ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Grêmio ficaram no empate em 1 a 1. Agora, diante do Juventude, o Rubro-Negro busca nova vitória para seguir firme na liderança da competição nacional.