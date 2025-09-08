Topo

Esporte

Com Junior Alonso, Atlético-MG avança em preparação para clássico decisivo

08/09/2025 21h04

Nesta segunda-feira, o Atlético-MG avançou em sua preparação para enfrentar o Cruzeiro, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, com uma novidade: Junior Alonso. As equipes se encaram na próxima quinta, no Mineirão, às 19h30 (de Brasília).

O elenco do Galo iniciou o dia com treino tático e, à tarde, complementou a preparação com atividades na academia e trabalhos em campo. Suspenso das Eliminatórias após receber o segundo cartão amarelo contra o Equador, o zagueiro Junior Alonso retornou ao clube mineiro e já treinou junto com os demais atletas.


Diferentemente do xerife, Ivan Román (Chile) e Alan Franco (Equador) continuam defendendo suas respectivas seleções e retornam ao final da Data Fifa. Em transição após sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda, Lyanco trabalhou parcialmente com o grupo de atletas.

Ruan Tressoldi, por sua vez, segue em recondicionamento físico. No momento, o DM do Galo tem mais três atletas: Saravia (perna direita), Patrick (coluna) e Caio Maia (joelho direito). Em sua estreia nesta temporada, Sampaoli terá o objetivo de reverter o placar de 2 a 0 do jogo de ida.

Esta é a segunda passagem do treinador no clube mineiro. Ele comandou o Atlético-MG entre 2020 e 2021, conquistando o título do Campeonato Mineiro em 2020. No mesmo ano, a equipe terminou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro.

