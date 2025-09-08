Topo

Com gol no final, Tunísia vence Guiné Equatorial e garante vaga na Copa do Mundo

08/09/2025 13h18

Nesta segunda-feira, a Tunísia visitou e venceu a Guiné Equatorial por 1 a 0, pela oitava rodada da fase de grupos das Eliminatórias Africanas, no Malabo Stadium. Ben Romdhane marcou o gol que garantiu a classificação à Copa do Mundo de 2026.

Com o resultado, a Tunísia chegou aos 22 pontos e não pode mais ser alcançada pela Namíbia, segunda colocada do Grupo H. Por sua vez, a Guiné Equatorial vai para a última Data Fifa brigando por vaga, com dez tentos, na quarta posição.

As duas seleções voltam a campo na próxima Data Fifa. No dia 6 de outubro, ainda sem horário definido, a Guiné Equatorial visita Malawi e a Tunísia encara, fora de casa, a já eliminada São Tomé e Príncipe.

O gol da classificação

Apesar de pressionar o jogo inteiro, não parecia que a Tunísia ia garantir a vaga nesta segunda-feira.

No entanto, aos 49 minutos do segundo tempo, último lance da partida, o zagueiro Coco, de Guiné Equatorial, foi pressionado por Chaouat e perdeu a bola.

O atacante saiu cara a cara com o goleiro Owono, mas preferiu rolar para o lado. Assim, Ben Romdhane balançou as redes com o gol aberto e confirmou a vaga da Tunísia na Copa de 2026.

Agora, a Tunísia irá participar da Copa do Mundo pela sétima vez na história. A seleção africana disputou o torneio em 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 e 2022.

Veja todas as seleções classificadas para a Copa até agora

  • África: Marrocos e Tunísia;

  • América do Norte e Central: Canadá, Estados Unidos e México;

  • América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai;

  • Ásia: Áustralia, Coreia do Sul, Japão, Jordânia, Irã e Uzbequistão;

  • Oceania: Nova Zelândia.

    *seleções em itálico são estreantes.

