Com Gabi, time ideal do Mundial de vôlei feminino tem domínio italiano

A capitã brasileira Gabi integrou o time ideal do Mundial de vôlei feminino. Com pelo menos uma atleta de cada seleção, a campeã Itália teve três jogadoras entre as melhores do torneio. A levantadora italiana Alessia Orro foi eleita a melhor jogadora da competição.

?MEET THE DREAM TEAM! ? The stars who lit up #Thailand2025 ? the very best of the #WWCH! ? MVP and Best Setter - Alessia Orro ??

Best Opposite - Melissa Vargas ??

Best Outside Hitters - Gabi ?? and Mayu Ishikawa ??

Best Middle Blockers - Anna Danesi ?? and Eda Erdem ??

Best... pic.twitter.com/8nbf3HRuwC ? Volleyball World (@volleyballworld) September 7, 2025

Durante a campanha vitoriosa no Mundial, Orro foi a atleta mais participativa da Itália. Além de levantar 143 bolas no torneio, com apenas um erro, foi a segunda melhor defensora italiana e também contribuiu com 17 pontos.

Além de Orro, as italianas Anna Danesi (central) e Monica De Gennaro (líbero) também apareceram no time ideal.

A ponteira e capitã Gabi foi o maior destaque na campanha do Brasil. (Foto: Divulgação/Volleyball World)

A ponteira Gabi foi a única representante brasileira. A capitã da Seleção foi a maior pontuadora da equipe e vice-artilheira do Mundial, com 142 pontos, apenas nove a menos que a oposta Vargas, da Turquia.

Veja o time ideal do Mundial feminino de vôlei: