Com Gabi, time ideal do Mundial de vôlei feminino tem domínio italiano
A capitã brasileira Gabi integrou o time ideal do Mundial de vôlei feminino. Com pelo menos uma atleta de cada seleção, a campeã Itália teve três jogadoras entre as melhores do torneio. A levantadora italiana Alessia Orro foi eleita a melhor jogadora da competição.Durante a campanha vitoriosa no Mundial, Orro foi a atleta mais participativa da Itália. Além de levantar 143 bolas no torneio, com apenas um erro, foi a segunda melhor defensora italiana e também contribuiu com 17 pontos.
Além de Orro, as italianas Anna Danesi (central) e Monica De Gennaro (líbero) também apareceram no time ideal.
A ponteira e capitã Gabi foi o maior destaque na campanha do Brasil. (Foto: Divulgação/Volleyball World)
A ponteira Gabi foi a única representante brasileira. A capitã da Seleção foi a maior pontuadora da equipe e vice-artilheira do Mundial, com 142 pontos, apenas nove a menos que a oposta Vargas, da Turquia.
Veja o time ideal do Mundial feminino de vôlei:
- Melhor Levantadora: Alessia Orro (Itália);
- Melhor Oposto: Melissa Vargas (Turquia);
- Melhores Ponteiras: Mayu Ishikawa (Japão) e Gabi Guimarães (Brasil);
- Melhores Centrais: Anna Danesi (Itália) e Eda Erdem (Turquia);
- Melhor Líbero: Monica De Gennaro (Itália).