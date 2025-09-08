Com contrato perto do fim, Romero tem futuro incerto no Corinthians

O atacante Ángel Romero vive futuro indefinido no Corinthians. O paraguaio, que perdeu espaço, tem contrato com o clube somente até o fim deste ano.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, a tendência neste momento é que a diretoria do Timão opte por não renovar o vínculo do jogador.

O Corinthians só deve ampliar o contrato de Romero caso o paraguaio de 33 anos apresente algo de diferente na reta final desta temporada. Em baixa, o camisa 11 vive um longo jejum de gols e perdeu espaço até para jovens da base do clube, como Kayke e Gui Negão.

Números tímidos

Romero tem números tímidos pelo Corinthians em 2025. Em 45 jogos disputados, sendo 25 como titular, o atleta marcou apenas cinco gols e concedeu três assistências.

Em má fase, o atacante virou alvo de críticas da torcida, apesar da idolatria. Ele está há quatro meses sem anotar um gol. A última vez que ele balançou as redes foi em abril, na vitória de 1 a 0 sobre o Racing-URU, pela Sul-Americana.

Outros casos

Romero não é o único jogador do elenco profissional do Corinthians com contrato perto do final. Além dele, Gustavo Henrique, Angileri, Maycon e Talles Magno também possuem vínculos apenas até o término desta temporada.

As conversas para renovação com Gustavo Henrique estão encaminhadas. A diretoria também iniciou negociações para estender o vínculo de Angileri.

Já Maycon e Talles Magno, que estão emprestados, serão avaliados nos próximos meses.