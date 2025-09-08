Topo

Esporte

City e Premier League selam acordo e encerram disputa judicial sobre regras de patrocínio

Londres

08/09/2025 15h25

O Manchester City e a Premier League chegaram a um acordo nesta segunda-feira para encerrar uma disputa sobre uma ação judicial iniciada pelo clube sobre as novas regras da competição que regem os acordos de patrocínio.

Em fevereiro, a equipe do noroeste da Inglaterra contestou as alterações feitas às regulamentações das Transações de Partes Associadas (APT, na sigla em inglês) por clubes da Premier League meses antes. Essas mudanças foram impostas à liga por uma ação judicial anterior do City.

Essas regras foram elaboradas para garantir que o valor justo de mercado seja aplicado a acordos comerciais com organizações intimamente ligadas aos proprietários dos clubes. Essas determinações visam evitar que acordos como patrocínios sejam inflacionados artificialmente, o que poderia minar as diretrizes financeiras da liga.

Diante do acordo selado e do fim da disputa entre as duas partes, o Manchester City e a Premier League divulgaram comunicados ao mesmo tempo nesta segunda-feira, afirmando que "concordaram em encerrar o processo".

"Este acordo põe fim à disputa entre as partes em relação às regras do APT", afirmaram seus comunicados. "Como parte do acordo, o Manchester City aceita que as regras atuais do APT são válidas e vinculativas", completou a equipe do técnico espanhol por meio de nota.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Gabriel Bahia se diz surpreso com caso de manipulação e reforça o peso da camisa do Botafogo

City e Premier League selam acordo e encerram disputa judicial sobre regras de patrocínio

Ancelotti pode fazer até oito mudanças na seleção para duelo contra Bolívia na altitude

Santos estuda a contratação de Billal Brahimi, ex-Nice

Gustavo Henrique tem contrato renovado pelo Corinthians

Corinthians treina cobranças de pênaltis e avança para encarar o Athletico-PR

Santos avalia contratação do atacante argelino Bilal Brahimi, ex-Nice, afirma jornal francês

Apesar de mudanças, Ancelotti reafirma importância de jogo contra a Bolívia para o Brasil

Popó será o adversário de Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2

Raphael Veiga avança em transição, e Palmeiras se reapresenta para pegar o Inter

Corinthians teme vazamento no MP e decide enviar dados sigilosos à Justiça