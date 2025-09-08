City e Premier League selam acordo e encerram disputa judicial sobre regras de patrocínio

O Manchester City e a Premier League chegaram a um acordo nesta segunda-feira para encerrar uma disputa sobre uma ação judicial iniciada pelo clube sobre as novas regras da competição que regem os acordos de patrocínio.

Em fevereiro, a equipe do noroeste da Inglaterra contestou as alterações feitas às regulamentações das Transações de Partes Associadas (APT, na sigla em inglês) por clubes da Premier League meses antes. Essas mudanças foram impostas à liga por uma ação judicial anterior do City.

Essas regras foram elaboradas para garantir que o valor justo de mercado seja aplicado a acordos comerciais com organizações intimamente ligadas aos proprietários dos clubes. Essas determinações visam evitar que acordos como patrocínios sejam inflacionados artificialmente, o que poderia minar as diretrizes financeiras da liga.

Diante do acordo selado e do fim da disputa entre as duas partes, o Manchester City e a Premier League divulgaram comunicados ao mesmo tempo nesta segunda-feira, afirmando que "concordaram em encerrar o processo".

"Este acordo põe fim à disputa entre as partes em relação às regras do APT", afirmaram seus comunicados. "Como parte do acordo, o Manchester City aceita que as regras atuais do APT são válidas e vinculativas", completou a equipe do técnico espanhol por meio de nota.