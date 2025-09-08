Chile x Uruguai: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias
Em duelo apenas para cumprir tabela, o Chile enfrenta o Uruguai nesta terça-feira, pelas Eliminatórias. A partida será iniciada às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago. O time da casa já está eliminado e os visitantes, classificados para a Copa do Mundo.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Sportv.
Estatísticas
Chile nas Eliminatórias
- 2 vitórias, 4 empates e 11 derrotas
- 9 gols marcados
- 27 gols sofridos
- Artilheiro: Eduardo Vargas, com 3 gols
Uruguai nas Eliminatórias
- 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas
- 22 gols marcados
- 12 gols sofridos
- Artilheiro: Darwin Nuñez, com 5 gols
Prováveis escalações
Chile: Vigouroux; Diaz, Marzipan, Roman; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Aravena, Tapia.
Técnico: Nicolas Córdova
Uruguai: Rochet; Nández, Araújo, Caceres e Piquerez; Valverde, Bentancur e Zalazar; Pellistri, Rodriguez e Núñez
Técnico: Marcelo Bielsa
Arbitragem
Árbitro: Anderson Daronco
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Guilherme Camilo
VAR: Daniel Nobre Bins
Ficha técnica
Jogo: Chile x Uruguai
Campeonato: 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas
Data: 9 de setembro de 2025, terça-feira
Horário: 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Nacional de Chile, em Santiago
Onde assistir: SporTV (TV fechada)