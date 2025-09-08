Topo

Chile x Uruguai: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

08/09/2025 20h00

Em duelo apenas para cumprir tabela, o Chile enfrenta o Uruguai nesta terça-feira, pelas Eliminatórias. A partida será iniciada às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Santiago. O time da casa já está eliminado e os visitantes, classificados para a Copa do Mundo.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Sportv.

Estatísticas

Chile nas Eliminatórias

  • 2 vitórias, 4 empates e 11 derrotas

  • 9 gols marcados

  • 27 gols sofridos

  • Artilheiro: Eduardo Vargas, com 3 gols

Uruguai nas Eliminatórias

  • 7 vitórias, 6 empates e 4 derrotas

  • 22 gols marcados

  • 12 gols sofridos

  • Artilheiro: Darwin Nuñez, com 5 gols

Prováveis escalações

Chile: Vigouroux; Diaz, Marzipan, Roman; Hormazabal, Loyola, Pizarro, Suazo; Cepeda, Aravena, Tapia.

Técnico: Nicolas Córdova

Uruguai: Rochet; Nández, Araújo, Caceres e Piquerez; Valverde, Bentancur e Zalazar; Pellistri, Rodriguez e Núñez

Técnico: Marcelo Bielsa

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Correa e Guilherme Camilo

VAR: Daniel Nobre Bins

Ficha técnica 

Jogo: Chile x Uruguai

Campeonato: 18ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas

Data: 9 de setembro de 2025, terça-feira

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Chile, em Santiago

Onde assistir: SporTV (TV fechada)

