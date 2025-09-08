CBF freia ampliação da Granja e cogita construir novo CT para seleção no RJ

A CBF colocou um pé no freio no projeto de ampliação da Granja Comary enquanto discute a possibilidade de fazer um novo CT para a seleção principal masculina no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Segundo o UOL apurou, se a nova estrutura virar realidade, a ideia é destinar a Granja Comary para as seleções femininas e de base. O dinheiro para o novo CT viria de uma reserva da Conmebol para projetos de desenvolvimento. A entidade sul-americana aguarda como a CBF vai conduzir a questão, enquanto a confederação brasileira tem tratado os movimentos com cautela neste momento.

O custo exato para colocar em pé um novo CT para a seleção depende do avanço da ideia na CBF. A Conmebol se diz pronta para o financiamento, mas o debate ainda é embrionário.

O novo espaço para treinos, inicialmente, seria na região da Barra da Tijuca. A CBF tem um terreno lá, mas discute também a possibilidade de vendê-lo. A administração já contratou serviços de avaliação do local para saber o quanto é possível gerar de caixa ali.

Quem é a favor da nova construção argumenta que pesa contra Teresópolis o deslocamento de 1h30, por via terrestre e subindo a serra. Ficar no Rio facilitaria para os jogadores e também pensando em viagens para outras partes do país e do continente.

Qual era a ideia de Ednaldo

Na gestão Ednaldo Rodrigues, a ideia era aumentar o número de quartos na Granja Comary. Pelo projeto, o almoxarifado seria transferido para a parte baixa do CT da seleção, onde ficam vestiário e os campos.

Lá em cima, o cálculo era fazer mais 28 quartos, ampliando a capacidade da Granja - considerando que as comissões técnicas das seleções estão cada vez maiores. O custeio seria com verbas de desenvolvimento da Fifa e da Conmebol.

A gestão Samir Xaud recalcula a rota. O pé no freio também se dá porque a Prefeitura de Teresópolis ainda não deu aval para a construção - no modelo do projeto inicial. Em nota, a administração local confirmou que "existe uma solicitação de licença com o referido pedido e que encontra-se em análise" pela Secretaria Municipal de Urbanismo.

A data Fifa atual é a primeira em que a seleção fica na Granja Comary sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. A delegação da principal masculina não passava por lá desde novembro de 2023, ainda com Fernando Diniz.

O italiano gostou da estrutura, mas brincou com o clima de Teresópolis durante a semana: "No meu contrato falava que aqui só tinha sol". Ainda que não ocorra a ampliação dos quartos, a CBF tem feito investimentos pontuais no local, como uma quadra de Beach Soccer. A ideia é que as seleções da modalidade passem por lá também.