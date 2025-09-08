Casos Andrés, Duilio e Augusto: presidente e vice do CD explicam processo interno no Corinthians

Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, junto de seu vice e presidente da Comissão de Ética, Leonardo Pantaleão, comentaram os trâmites da apuração interna envolvendo o possível uso indevido de cartões corporativos do clube durante a gestão dos últimos três presidentes, Augusto Melo, Duilio Monteiro Alves e Andrés Sanchez, além de notas fiscais emitidas durante o triênio de Duilio. Os casos estão, inclusive, sendo investigados pelo Ministério Público de São Paulo.

Tuma explicou que o processo de julgamento e deliberação está seguindo os trâmites previstos no atual estatuto do Corinthians. O presidente do CD revelou que, ao todo, nove requerimentos foram feitos e juntados, mas todos se encontram atualmente na Comissão de Justiça.

"Os dois [Duilio e Andrés Sanchez] foram acusados de uso indevido do cartão. Tivemos oito representações nesse sentido. Os dois apresentaram requerimento para que isso fosse apurado. Temos pelo menos nove requerimentos. O Duilio fez um, outro pelos sócios, todos foram juntados em um só e instaurado. Está na Comissão de Justiça", revelou Tuma.

"Semana passada ou retrasada, foi feito um roteiro de apuração e já aprovado. Já determinei diversas diligências que foram requeridas pela comissão de Justiça, ofícios, requisição de documentos. Já deliberei, já foram feitas cobranças, estamos aguardando. A Comissão [de Justiça] já marcou oitivas para ouvir pessoas importantes. Tudo isso está sendo apurado, e se ela encontrar alguma infração, todos estão sujeitos a serem responsabilizados. Se a comissão entender que há motivos, seja quem for, vão sofrer o devido processo legal", prosseguiu.

(Foto: Reprodução/YouTube)

Dias após a revelação dos gastos, ele ressarciu o Corinthians com juros e correção monetária. O ex-presidente, no entanto, responderá a um processo disciplinar na Comissão de Ética e Disciplina do clube. Os torcedores pedem punições e até a expulsão de Andrés.

Houve, também, uma acusação de supostos gastos pessoais durante a gestão de Duilio Monteiro Alves. As despesas, contudo, não estão necessariamente ligadas ao ex-presidente. Ele não reconhece as faturas e registrou uma notícia-crime na Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade/Dope), solicitando a inclusão desta no inquérito policial já em andamento, que denuncia a circulação de documentos falsos e manipulados.

No início do mês de setembro, o MP pediu à Justiça que Andrés, Duilio e Augusto Melo sejam temporariamente afastados dos Conselhos Deliberativo e de Orientação do Corinthians durante a investigação. Até o momento, no entanto, não houve uma manifestação do Poder Judiciário.