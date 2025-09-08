Carol Meligeni é surpreendida por rival de 15 anos e cai na estreia do SP Open

Nauhany Silva, a Naná, brilhou na rodada de abertura do SP Open, disputada nesta segunda-feira. Aos 15 anos, ela conseguiu a primeira vitória da carreira logo na estreia em um WTA 250 ao vencer Carolina Meligeni na quadra central do complexo armado no Parque Villa-Lobos, justamente onde cresceu jogando.

Com apenas 15 anos e 5 meses, a paulista perdeu um primeiro set equilibrado, mas conseguiu reagir e vencer Carol Meligeni em três sets, com parciais de 6/7 (0-7), 6/2 e 6/0. Naná, assim, superou a marca de Bia Haddad Maia, que estreou em um WTA ganhando a primeira partida aos 16 anos e 8 meses.

"Desde pequeninha, eu jogo nessas quadras. Então, para mim é muito especial passar a primeira rodada de um WTA, principalmente o primeiro. Estou muito feliz. Não estava imaginando passar da primeira rodada", disse Naná, prestes a subir 400 posições no ranking mundial da WTA.

"Era bem legal. A gente vinha mais de sábado e domingo e treinava. Aproveitava e tomava água de coco. Andava de bicicleta no parque, então era divertido. Sabia que todo fim de semana iria vir e fazer a mesma coisa. Aqui sempre tem boas memórias, então jogar o primeiro WTA é muito especial", completou.

A jovem ganhou elogios de Carol Meligeni, apontada como favorita. "Ela tem muita qualidade nos golpes. Muita velocidade e, quando as bolas vão dentro, é muito difícil de conseguir fazer pontos longos, que é o que eu vinha fazendo no primeiro set. Acho que faltou acreditar um pouco mais em mim, mas também é mérito dela ter conseguido se soltar ao longo do jogo e encontrar uma forma de ganhar", disse.