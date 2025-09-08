Ancelotti diz que não há jogador igual a Casemiro e explica alternativas

O técnico Carlo Ancelotti elogiou Casemiro na véspera do jogo contra a Bolívia pelas Eliminatórias e apontou possíveis substitutos para o volante do Manchester United, desfalque do jogo de amanhã, às 20h30 (de Brasília), por suspensão.

Não há um jogador brasileiro que tenha a mesma característica do Casemiro, mas há alguns que podem jogar nessa posição, com características diferentes, como Andrey Santos, como pode ser o Bruno [Guimarães], e eu acho também que, com características diferentes, porque não estou louco, Paquetá também pode jogar [nessa função], porque tem habilidade e características técnicas para pegar a bola muito bem desde trás. Carlo Ancelotti

O que mais Ancelotti falou

Mudanças no time: "Sim, a ideia que tenho é mudar um pouco. Estamos avaliando o cansaço dos jogadores. Temos que considerar que há um componente que temos que avaliar, e isso pode mudar a estratégia do jogo, obviamente. Estou buscando informações com jogadores que já atuaram nessas condições, eu não tenho muita experiência. A seleção brasileira, porém, já jogou muitas vezes lá e tem experiencia, não é nada novo para a equipe nacional. A ideia que temos é mudar um pouco a estratégia e também jogadores".

Bruno Guimarães titular: "A nível pessoal, Bruno, para mim, é um jogador muito importante para a equipe nacional. Um jogador completo, que pode jogar em diferentes posições. Eu gosto muito dele porque trabalha muito. É um jogador muito completo. Não podemos dizer que é um titular indiscutível, mas é um jogador muito importante para a equipe nacional".

Elogios para Estêvão: "Está muito bem, trabalhando bem, tranquilo, humilde. Eu vejo ele sem pressa de progredir. Vai ser um jogador importante para a equipe nacional no futuro".

O que aprovou desde a chegada à seleção: "O bom desta data é que conheci novos jogadores. Gostei disso, porque os novos [jogadores] ajudaram a equipe. Não conhecia Douglas Santos, que fez uma boa partida, gostei do Luiz Henrique. O objetivo também era conhecer jogadores. [...] Que o que mais gostei nestes três jogos que fizemos foi a atitude da equipe. A atitude foi, na minha opinião, muito, muito alta. Grande atitude da equipe. Isso é uma base muito importante para o futuro desta seleção".

Defesa que não sofre gols: "O trabalho defensivo está na mão dos atacantes. Se eles trabalham a nível defensivo, a bola não chega limpa na defesa, então é muito mais fácil controlar. A atuação da equipe a nível defensivo foi muito boa nesses três jogos. Temos que seguir trabalhando. Como eu disse, sobretudo os atacantes têm que trabalhar".

Chave para o sucesso: "Por sorte, os jogadores brasileiros têm muito talento, e a chave para o sucesso é somar talento e atitude. Talento com zero atitude não ganha, zero talento e muita atitude não ganha. A combinação entre talento e atitude pode ganhar".

'Estamos avaliando 70 jogadores': "Obviamente, a memória conta. Rodrygo, eu conheço muito bem, estou certo do que ele pode ajudar a equipe. Estamos avaliando 70 jogadores, a nível físico, técnico e tático, para formar uma equipe para o Mundial que seja o mais competitiva possível. Não há um favorito, porque a verdade é que o campo vai dizer quem são os jogadores para a Copa do Mundo".

Jogar na Bolívia: "Eu considero isso uma experiência muito bonita. Nunca estive na Bolívia, nunca estive em La Paz. Para mim, é uma experiência importante. Tenho ganas que o meu time possa fazer um bom jogo e ganhar que, como sempre, é o objetivo. Encantado e com gana de chegar a Bolívia".