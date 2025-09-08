Topo

Esporte

Campeão olímpico de ciclismo marca presença na COB Expo 2025

08/09/2025 12h44

A COB Expo 2025, a maior feira esportiva da América Latina, contará, no dia 24 de setembro, na Arena sobre Rodas, com duas grandes referências do ciclismo BMX: o argentino José Augusto Torres Gil, campeão olímpico em Paris 2024, e o brasileiro Gustavo 'Bala Loka', medalhista no Pan-Americano de 2023 e finalista da modalidade na última olimpíada.

Na programação, que acontece das 15h até às 16h (de Brasília), os atletas poderão compartilhar suas trajetórias e conquistas, além de ter uma clínica prática de ciclismo, aproximando o público de modalidades olímpicas.

A COB Expo acontece entre os dias 24 e 28 de setembro, no Centro de Convenções Pro Magno, em São Paulo. A feira é gratuita, com entrada social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. O ingresso é distribuído de maneira virtual no site oficial do evento.

COB EXPO 2025

  • 24 a 28 de setembro de 2025

  • Centro de Convenções Pro Magno - Rua Samaritá, 230 - Casa Verde, São Paulo/SP

  • Evento gratuito | Entrada social: 1kg de alimento não perecível e retirada de ingresso no site

  •  Mais informações: www.cobexpo.com.br | @cob_expo

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Com gol no final, Tunísia vence Guiné Equatorial e garante vaga na Copa do Mundo

Escalação da seleção: Ancelotti deve promover oito alterações e estreante contra a Bolívia

Saúl destaca influência de Simeone em trabalho de Filipe Luís no Flamengo: "Muitas semelhanças"

Campeão olímpico de ciclismo marca presença na COB Expo 2025

LeBron James escreve artigo em jornal estatal chinês em sinal de que renascimento da NBA na China está quase completo

Corinthians anuncia renovação de contrato com Gustavo Henrique até dezembro de 2027

Deschamps lamenta lesão de Dembelé e Doué pela França e evita rusga com PSG: 'Não somos rivais'

Santos negocia a contratação do atacante argelino Billal Brahimi

Noruega fica aliviada com liberação de Haaland após acidente de ônibus que o deixou com corte no lábio

Em busca do aval! Jon Jones reforça interesse no UFC Casa Branca: "Depende do patrão"

De olho em 2026, Ancelotti elogia Marquinhos e Rodrygo e abre espaço para novidades: "Campo vai dizer"