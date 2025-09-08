Campeão olímpico de ciclismo marca presença na COB Expo 2025

A COB Expo 2025, a maior feira esportiva da América Latina, contará, no dia 24 de setembro, na Arena sobre Rodas, com duas grandes referências do ciclismo BMX: o argentino José Augusto Torres Gil, campeão olímpico em Paris 2024, e o brasileiro Gustavo 'Bala Loka', medalhista no Pan-Americano de 2023 e finalista da modalidade na última olimpíada.

Na programação, que acontece das 15h até às 16h (de Brasília), os atletas poderão compartilhar suas trajetórias e conquistas, além de ter uma clínica prática de ciclismo, aproximando o público de modalidades olímpicas.

A COB Expo acontece entre os dias 24 e 28 de setembro, no Centro de Convenções Pro Magno, em São Paulo. A feira é gratuita, com entrada social mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. O ingresso é distribuído de maneira virtual no site oficial do evento.

COB EXPO 2025