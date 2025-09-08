Bruno Guimarães comenta desafio na altitude boliviana: "Você puxa e o ar não vem"

A altitude de mais de 4000m da cidade de El Alto, onde o Brasil enfrenta a Bolívia nesta terça-feira, tem sido motivo de preocupação para os comandados do técnico Carlo Ancelotti. Provável titular, o volante Bruno Guimarães comentou sobre os desafios que o time canarinho terá pela frente fora de casa na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

"Sabemos que é um jogo diferente. Quando você arranca, demora uns dois minutos para se recuperar, você puxa e o ar não vem. Temos que ter paciência e ficar com a bola. Eles ganharam praticamente todos os pontos em casa e temos que estar preparados. O jogo foge do nosso costume, mas vamos lá dar o nosso melhor para conquistar os três pontos", disse Bruno Guimarães.

O meio-campista também relembrou o seu primeiro gol pela Seleção Brasileira, diante da própria Bolívia, em 2022. Na ocasião, o Brasil triunfou por 4 a 0, fora de casa.

"Foi um gol muito importante para mim. Foi quando revelei para o mundo que ia ser pai pela primeira vez, obviamente também foi meu primeiro gol pela Seleção. Naquele momento, eu estava disputando com outros jogadores a vaga na Copa e aquela partida, a minha atuação, foi crucial para a minha ida", declarou.

Além de titular na vitória sobre o Chile por 3 a 0 na última quinta-feira, Bruno Guimarães foi responsável por um dos gols do triunfo. O meio-campista falou sobre a sua comemoração, em que levantou a bandeira do escanteio para a torcida.

"Quis simbolizar que aquela é nossa casa. Queremos sempre o melhor do nosso país, do nosso povo. Fazer um gol no Maracanã cheio vai ficar para sempre na minha memória. Aqui nós vamos dar o nosso melhor para dar alegria ao povo brasileiro. Esperamos continuar, estamos nesta nova caminhada com o Ancelotti e temos muita coisa para melhorar", concluiu.

Nesta terça-feira, o Brasil visita a Bolívia, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, perto de La Paz, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.