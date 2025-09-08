Topo

Esporte

Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil tem ingressos esgotados

08/09/2025 19h55

Nesta segunda-feira, por meio das redes sociais, Botafogo e Vasco anunciaram que os ingressos para o clássico Clássico da Amizade, válido pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, foram esgotados.

O duelo será na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, e promete ser uma verdadeira partida de vida ou morte, já que ambos os clubes permanecem apenas na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, após terem sido eliminados de seus torneios continentais ? Botafogo da Libertadores, e o Vasco da Sul-Americana.


O primeiro compromisso entre os rivais, realizado em São Januário, terminou empatado em 1 a 1. Com isso, quem vencer pela vantagem mínima garante vaga direta à semifinal da competição. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Fluminense e Bahia.

O Botafogo chega motivado, após goleada por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, novamente no Nilton Santos. O Glorioso não é superado há três jogos, somando duas vitórias e um empate, mantendo-se confiante para o clássico decisivo.

O Vasco, por sua vez, chega ao clássico em situação delicada no Brasileiro, ocupando atualmente a 5ª posição com 35, mas vem de vitória no último domingo, quando bateu o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro. Com o retorno de Cuesta, o técnico terá mais uma opção para reforçar a defesa na decisão contra o Botafogo, logo após a pausa da Data Fifa.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Eliminada, Bia se diz insatisfeita e mira jogo de simples: 'Tentar ajustar'

Chile x Uruguai: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

França x Islândia: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Equador x Argentina pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Hungria x Portugal: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Sérvia x Inglaterra: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias

Peru x Paraguai pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Venezuela x Colômbia pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Botafogo x Vasco pela Copa do Brasil tem ingressos esgotados

Palmeiras: acabou paciência? Colunistas debatem viagem de Abel na data Fifa