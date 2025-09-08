Botafogo acerta transferência de atacante a time da Bélgica; veja detalhes

O Botafogo acertou a transferência do atacante uruguaio Valentín Adamo, que nas próximas horas viajará para a Bélgica para se juntar ao Molenbeek — clube que pertence ao mesmo conglomerado de proprietários do Fogão.

A operação não rende dinheiro imediato ao Botafogo. O clube apenas se libera do contrato do jogador, mas mantém 50% dos direitos para uma futura venda.

Nos próximos dias, Adamo realizará os exames médicos na Europa. Ele nunca conseguiu espaço no elenco alvinegro e passou por empréstimos na Unión Española e no Boston River.

O jogador assinará contrato de dois anos com a equipe belga.