Topo

Esporte

Botafogo acerta transferência de atacante a time da Bélgica; veja detalhes

Valentín Adamo nunca conseguiu espaço na equipe carioca e jogará pelo Molenbeek - Reprodução/Instagram
Valentín Adamo nunca conseguiu espaço na equipe carioca e jogará pelo Molenbeek Imagem: Reprodução/Instagram
César Luis Merlo
do UOL

Colunista do UOL

08/09/2025 17h15

O Botafogo acertou a transferência do atacante uruguaio Valentín Adamo, que nas próximas horas viajará para a Bélgica para se juntar ao Molenbeek — clube que pertence ao mesmo conglomerado de proprietários do Fogão.

A operação não rende dinheiro imediato ao Botafogo. O clube apenas se libera do contrato do jogador, mas mantém 50% dos direitos para uma futura venda.

Nos próximos dias, Adamo realizará os exames médicos na Europa. Ele nunca conseguiu espaço no elenco alvinegro e passou por empréstimos na Unión Española e no Boston River.

O jogador assinará contrato de dois anos com a equipe belga.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Corinthians apura gastos indevidos sem falar em prazo e dirigentes afastam 'ideia de vingança'

Argélia empata com Guiné e adia classificação para a Copa do Mundo

Nos pênaltis, Palmeiras perde do Barcelona e se despede do Mundial sub-17 na semi

Veiga revela ter jogado no 'sacrifício' e comemora retorno sem dores no Palmeiras

Jean Silva se desespera com derrota de Maurício Ruffy no UFC Paris; veja

Itália vira sobre Israel e assume a vice-liderança do grupo nas Eliminatórias

Arena Diogo Jota é inaugurada em Portugal e emociona família do craque

Itália vence jogo caótico contra Israel, adia drama e mantém sonho de vaga direta na Copa

Fluminense confirma renovação com o zagueiro da categoria de base

Corinthians entrega documentos ao MP em caso contra ex-presidentes

Casos Andrés, Duilio e Augusto: presidente e vice do CD explicam processo interno no Corinthians