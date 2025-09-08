Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias Sul-Americanas: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta terça-feira, pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira visita a Bolívia às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, na Bolívia.Onde assistir Bolívia x Brasil?
TV Aberta: TV Globo
TV Fechada: SporTV
YouTube: GE TV
Como vem o Brasil
A Seleção Brasileira está com a vida resolvida nas Eliminatórias. Já classificada à Copa do Mundo, a equipe do técnico Carlo Ancelotti deve passar por testes e mudanças contra os bolivianos.
É esperado que Ancelotti mude mais da metade da escalação que venceu o Chile por 3 a 0 na última quinta-feira, no Maracanã.
@rafaelribeirorio I CBF
A Bolívia
Por sua vez, a Bolívia ainda possui chances de ir para a repescagem das Eliminatórias Sul-Americanas. O time possui 17 pontos contra 18 da Venezuela, a outra seleção que ainda possui chances de ir para esta fase preliminar.
Na última rodada, a Bolívia foi derrotada por 3 a 0 para a Colômbia, que contou com um show de Luis Díaz e companhia para confirmar sua vaga no Mundial de 2026.
LUIS ACOSTA / AFP
Histórico
O retrospecto entre Brasil e Bolívia é completamente favorável aos brasileiros. Em 33 jogos na história, são 24 triunfos da Seleção Brasileira, quatro empates e apenas cinco vitórias bolivianas.
Divulgação / Gazeta Esportiva
Provável Escalação do Brasil
Alisson; Wesley, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.
Técnico: Carlo Ancelotti.
Provável Escalação da Bolívia
Lampe; Diego Medina, Haquín, Morales e Roberto Fernández; Villamíl, Ervin Vaca, Robson Matheus e José Sagredo; Miguelito e Moisés Paniagua.
Técnico: Óscar Villegas.