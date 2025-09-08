Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
Brasil visita a Bolívia nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto, pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Bolívia x Brasil ao vivo?
TV aberta: Globo
TV fechada: SporTV
YouTube: GE TV
Como chega a Bolívia para o confronto
A Bolívia sonha com uma vaga na repescagem, mas precisa vencer e torcer por um tropeço da Venezuela. Atualmente, é a oitava colocada, com 17 pontos, um a menos que os venezuelanos. No último jogo, perdeu para a Colômbia por 3 a 0.
Como chega o Brasil para o confronto
Já classificado, o time de Carlo Ancelotti usa a partida para testes. Contra o Chile, na rodada anterior, venceu por 3 a 0, com boa atuação de reservas como Paquetá e Luiz Henrique. O treinador deve mandar a campo uma formação bastante modificada.
Histórico de confrontos
O Brasil tem ampla vantagem no retrospecto contra a Bolívia nas Eliminatórias. Em 32 jogos, são 23 vitórias brasileiras, 4 empates e 5 triunfos bolivianos.
Prováveis escalações
BOLÍVIA: Lampe; Medina Román, Haquín, Morales e Sagredo; Vaca Moreno, Robson Matheus e Villamil; Miguelito, Fernández e Paniagua
Técnico: Óscar Villegas
BRASIL: Alisson; Vitinho, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison
Técnico: Carlo Ancelotti
Arbitragem de Bolívia x Brasil
Árbitro: Cristian Garay (CHI)
Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Juan Serrano (CHI)
VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
Ficha técnica de Bolívia x Brasil
Confronto: Bolívia x Brasil
Competição: Eliminatórias Sul-Americanas - 18ª rodada
Data e horário: Terça-feira, 09/09/2025, às 20h30 (de Brasília)
Local: Estádio Municipal de El Alto ? El Alto (BOL)
Transmissão: Globo, SporTV e GE TV