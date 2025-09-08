Topo

Esporte

Eliminada, Bia se diz insatisfeita e mira jogo de simples: 'Tentar ajustar'

Tenista atuou ao lado de Ana Cadiotto e perdeu para a dupla Laura Pigossi-Ingrid Martins - RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Bruno Madrid e Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

08/09/2025 20h13

Eliminada nas duplas femininas do SP Open, Bia Haddad não escondeu a insatisfação com seu desempenho e isentou Ana Candiotto, sua parceira, da derrota contra Laura Pigossi e Ingrid Martins. As brasileiras jogaram hoje, no Parque Villa-Lobos, pela 1ª fase do torneio do WTA.

Fala, Bia!

Atuações opostas. "Conheço a Ana há alguns anos. A gente é muito amiga, e foi muito legal poder dividir a quadra com ela. Infelizmente, o resultado não veio. Joguei bem abaixo do que gostaria e ela fez um bom jogo, especialmente no 1º set, quando não consegui subir o meu nível

Resultado justo? "O SP Open é mais do que isso, temos quatro brasileiras aqui. Fico feliz pela Ingrid e pela Laura, que fizeram um bom jogo e mereceram ganhar."

Foco nos jogos de simples. "É especial estar na quadra e jogar. Estou insatisfeita com o jogo, mas é tentar melhorar e ajustar"

Rivais, mas amigas. "A Ingrid é uma das melhores amigas, a gente joga desde os 11 anos juntas. É especial. Que a gente tenha cada vez mais várias brasileiras se enfrentando e puxando o tênis lá para cima."

