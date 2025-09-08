Topo

Esporte

Bayer Leverkusen encaminha acerto com ex-técnico da Dinamarca

08/09/2025 09h39

Após a demissão "relâmpago" de Erik Ten Hag, na última segunda-feira, o Bayer Leverkusen encaminhou acerto com um novo técnico. O dinamarquês Kasper Hjulmand, de 53 anos, deve assumir a equipe alemã. Sem clube desde julho de 2024, seu último trabalho foi na seleção dinamarquesa, que comandou durante quatro anos. As informações são do jornal alemão BILD.

O jornal aponta que Hjulmand assinará contrato até junho de 2027. A expectativa é de que o dinamarquês comece a treinar o Bayer nesta quarta-feira, já com os jogadores convocados nesta Data Fifa.

Há mais de um ano sem clube, a última partida de Hjulmand como técnico foi em 29 de junho de 2024, quando viu a Dinamarca perder por 2 a 0 justamente para a Alemanha, pelas oitavas de final da Eurocopa. O treinador pediu demissão após o torneio.

A previsão é de que Hjulmand estreie no Bayer Leverkusen nesta sexta-feira, quando a equipe recebe o Eintracht Frankfurt, às 15h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Alemão. O clube ainda não venceu na Bundesliga, somando um empate e uma derrota nas duas primeiras partidas.

Quem é Kasper Hjulmand?

Hjulmand fez carreira no futebol dinamarquês, com apenas uma passagem fora de seu país natal. Ele começou em 2006, no modesto Lyngby, levando a equipe de volta à elite do futebol local. Em 2008, se tornou auxiliar-técnico do Nordsjaelland e, três anos depois, assumiu o comando da equipe.

Na temporada de estreia, em 2011, conquistou seu único título na carreira: o Campeonato Dinamarquês, que garantiu ao Nordsjaelland sua primeira participação na Liga dos Campeões. Mantendo o time competitivo nas temporadas seguintes, foi contratado pelo Mainz-ALE em 2014.

Demitido após apenas 24 jogos, voltou a treinar em 2016, novamente no Nordsjaelland. Em suas três temporadas, tornou a equipe competitiva outra vez, mesmo sem ganhar títulos, e assumiu como gestor em 2019.

Hjulmand retornou à beira do campo em 2020, quando assumiu a seleção da Dinamarca. Em sua competição de estreia, a Eurocopa 2021, alcançou a melhor campanha do país desde 1992, chegando à semifinal. Apesar da eliminação na fase de grupos da Copa de 2022, manteve a seleção na divisão principal em todas as edições da Liga das Nações até 2024, ano em que pediu demissão após a eliminação na Euro.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Resumo da NFL: Bills conseguem virada histórica contra os Ravens; Packers batem os Lions

Zagueiro pega gancho de dez meses por doping por usar remédio para calvície após tratar câncer

Novo rival de Wanderlei, Popó promete nocaute no Spaten Fight Night: "Mão de pedra"

Ancelotti confirma mudanças contra a Bolívia e espera dar minutos a novos jogadores na Seleção

Bayer Leverkusen encaminha acerto com ex-técnico da Dinamarca

NFL encerra operação na Neo Química Arena após jogo no Brasil; como foi a segunda vinda a SP?

Ancelotti diz que não há jogador igual a Casemiro e explica alternativas

João Fonseca sobre três posições e confirma melhor ranking da carreira; Alcaraz vira líder

Alcaraz tem conquista dupla com troféu do Aberto dos EUA e posto de número 1 do mundo

Igor Bolt denuncia torcedor do Brusque por racismo após vitória do Náutico pela Série C

Novorizontino tenta acabar com jejum vitórias no fechamento da 25ª rodada da Série B