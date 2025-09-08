Bayer Leverkusen encaminha acerto com ex-técnico da Dinamarca

Após a demissão "relâmpago" de Erik Ten Hag, na última segunda-feira, o Bayer Leverkusen encaminhou acerto com um novo técnico. O dinamarquês Kasper Hjulmand, de 53 anos, deve assumir a equipe alemã. Sem clube desde julho de 2024, seu último trabalho foi na seleção dinamarquesa, que comandou durante quatro anos. As informações são do jornal alemão BILD.

O jornal aponta que Hjulmand assinará contrato até junho de 2027. A expectativa é de que o dinamarquês comece a treinar o Bayer nesta quarta-feira, já com os jogadores convocados nesta Data Fifa.

Há mais de um ano sem clube, a última partida de Hjulmand como técnico foi em 29 de junho de 2024, quando viu a Dinamarca perder por 2 a 0 justamente para a Alemanha, pelas oitavas de final da Eurocopa. O treinador pediu demissão após o torneio.

A previsão é de que Hjulmand estreie no Bayer Leverkusen nesta sexta-feira, quando a equipe recebe o Eintracht Frankfurt, às 15h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Alemão. O clube ainda não venceu na Bundesliga, somando um empate e uma derrota nas duas primeiras partidas.

Quem é Kasper Hjulmand?

Hjulmand fez carreira no futebol dinamarquês, com apenas uma passagem fora de seu país natal. Ele começou em 2006, no modesto Lyngby, levando a equipe de volta à elite do futebol local. Em 2008, se tornou auxiliar-técnico do Nordsjaelland e, três anos depois, assumiu o comando da equipe.

Na temporada de estreia, em 2011, conquistou seu único título na carreira: o Campeonato Dinamarquês, que garantiu ao Nordsjaelland sua primeira participação na Liga dos Campeões. Mantendo o time competitivo nas temporadas seguintes, foi contratado pelo Mainz-ALE em 2014.

Demitido após apenas 24 jogos, voltou a treinar em 2016, novamente no Nordsjaelland. Em suas três temporadas, tornou a equipe competitiva outra vez, mesmo sem ganhar títulos, e assumiu como gestor em 2019.

Hjulmand retornou à beira do campo em 2020, quando assumiu a seleção da Dinamarca. Em sua competição de estreia, a Eurocopa 2021, alcançou a melhor campanha do país desde 1992, chegando à semifinal. Apesar da eliminação na fase de grupos da Copa de 2022, manteve a seleção na divisão principal em todas as edições da Liga das Nações até 2024, ano em que pediu demissão após a eliminação na Euro.