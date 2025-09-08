Juca: SAF do Bahia é a mais bem-sucedida do Brasil

Pentacampeão da Copa do Nordeste, o Bahia tem hoje o projeto de SAF mais sólido e bem-sucedido do futebol brasileiro, avalia o colunista Juca Kfouri no Posse de Bola, do Canal UOL.
O clube aposta em estrutura, planejamento e sustentabilidade financeira, diferenciando-se de outras SAFs brasileiras.
A SAF do Bahia me parece a mais bem-sucedida. Em três anos, o Bahia terá um CT de primeiríssimo mundo — vai gastar R$ 200 milhões. O Bahia se consolida entre os times com maiores pretensões hoje no futebol brasileiro. O Bahia tem um projeto sólido e sustentável. Segura o Bahia!Juca Kfouri
O colunista Mauro Cezar Pereira destaca que o Bahia fez uma escolha correta ao se associar ao Grupo City, evitando riscos de promessas vazias e sumiços de investidores, algo que já ocorreu em outras SAFs brasileiras, como a do Vasco.
O Bahia tem a sorte ou a competência de ter escolhido um bom parceiro quando virou SAF. Melhor fazer parte do Grupo City do que, de repente, ter aí um sujeito que aparece, coloca dinheiro, ninguém sabe de quem é o dinheiro, amanhã o cara some, ninguém sabe que fim vai levar, ou faz promessas que não consegue cumprir e a empresa desaparece, como já aconteceu também.Mauro Cezar
Arnaldo: 'Bahia foi o melhor destino para Rogério Ceni'
Rogério Ceni consolida sua evolução como técnico de elite no projeto do Bahia, avalia o comentarista Arnaldo Ribeiro.
Eu acho que a melhor coisa para a carreira do Rogério foi ter saído do São Paulo e ido para o Bahia. No momento que o São Paulo está vivendo, que não pode contratar, talvez ele enlouquecesse, e ele entra justamente no início desse processo com o Grupo City, com perspectiva de melhorar ano a ano, com perspectiva, quem sabe, de dirigir outro clube do Grupo City, com intercâmbio com o Guardiola, vai treinar nas instalações do Manchester e tudo mais.Arnaldo Ribeiro
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)
Confira os horários das lives do UOL Esporte
08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.