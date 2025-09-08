Topo

Esporte

Argélia empata com Guiné e adia classificação para a Copa do Mundo

08/09/2025 18h37

Argélia e Guiné empataram por 0 a 0 nesta segunda-feira, pela oitava rodada do Grupo G das Eliminatórias Africanas. A partida foi disputada em Casablanca, no Marrocos.

Com o resultado, a Argélia perdeu a chance de garantir a vaga na Copa do Mundo de forma antecipada. A seleção tem 19 pontos e lidera o grupo G, enquanto Guiné ocupa a quarta colocação, com 11.

Em busca da classificação, a Argélia volta a campo no dia 6 de outubro, quando visita a Somália. Na mesma data, Guiné encara Moçambique, também fora de casa. Ambos os confrontos ainda não têm horário e local definidos.

Veja outros resultados pelas Eliminatórias nesta segunda:

Zâmbia 0 x 2 Marrocos

Moçambique 2 x 0 Botsuana

Guiné Equatorial 0 x 1 Tunísia

Guiné-Bissau 2 x 0 Djibuti

Uganda 2 x 0 Somália

Malaui 2 x 2 Libéria

Madagascar 3 x 1 Chade

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Corinthians apura gastos indevidos sem falar em prazo e dirigentes afastam 'ideia de vingança'

Argélia empata com Guiné e adia classificação para a Copa do Mundo

Nos pênaltis, Palmeiras perde do Barcelona e se despede do Mundial sub-17 na semi

Veiga revela ter jogado no 'sacrifício' e comemora retorno sem dores no Palmeiras

Jean Silva se desespera com derrota de Maurício Ruffy no UFC Paris; veja

Itália vira sobre Israel e assume a vice-liderança do grupo nas Eliminatórias

Arena Diogo Jota é inaugurada em Portugal e emociona família do craque

Itália vence jogo caótico contra Israel, adia drama e mantém sonho de vaga direta na Copa

Fluminense confirma renovação com o zagueiro da categoria de base

Corinthians entrega documentos ao MP em caso contra ex-presidentes

Casos Andrés, Duilio e Augusto: presidente e vice do CD explicam processo interno no Corinthians