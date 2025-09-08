Argélia empata com Guiné e adia classificação para a Copa do Mundo
Argélia e Guiné empataram por 0 a 0 nesta segunda-feira, pela oitava rodada do Grupo G das Eliminatórias Africanas. A partida foi disputada em Casablanca, no Marrocos.
Com o resultado, a Argélia perdeu a chance de garantir a vaga na Copa do Mundo de forma antecipada. A seleção tem 19 pontos e lidera o grupo G, enquanto Guiné ocupa a quarta colocação, com 11.
Em busca da classificação, a Argélia volta a campo no dia 6 de outubro, quando visita a Somália. Na mesma data, Guiné encara Moçambique, também fora de casa. Ambos os confrontos ainda não têm horário e local definidos.
Veja outros resultados pelas Eliminatórias nesta segunda:
Zâmbia 0 x 2 Marrocos
Moçambique 2 x 0 Botsuana
Guiné Equatorial 0 x 1 Tunísia
Guiné-Bissau 2 x 0 Djibuti
Uganda 2 x 0 Somália
Malaui 2 x 2 Libéria
Madagascar 3 x 1 Chade