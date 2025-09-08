Arena Diogo Jota é inaugurada em Portugal e emociona família do craque

A FPF (Federação Portuguesa de Futebol) inaugurou no último sábado (6), na Cidade do Futebol, em Oeiras, na área metropolitana de Lisboa (Portugal), a Arena Diogo Jota, novo palco oficial das seleções nacionais de futebol virtual.

O que aconteceu

O espaço foi criado para valorizar os esportes eletrônicos em Portugal e, ao mesmo tempo, prestar homenagem ao jogador Diogo Jota. Atacante da seleção portuguesa e do Liverpool, Jota perdeu a vida tragicamente em 3 julho, em um acidente de carro em Zamora (Espanha).

Durante a inauguração, o presidente da FPF, Pedro Proença, destacou que a criação da Arena, um centro de referência para o crescimento da modalidade, já fazia parte dos planos da entidade. Já a escolha do nome de Diogo Jota foi uma forma simbólica de manter viva a memória do atleta, que era apaixonado pelos games e fundador da própria equipe de esports.

Tudo o que possamos fazer jamais substituirá a ausência do Diogo Jota. A FPF fez o seu papel, eternizar aqueles que tanto nos deram ao serviço do nosso País e Seleção. Esta foi a forma simbólica que encontramos para simbolizar o que representa a perda do Diogo, do André [irmão de Diogo e atacante do Penafiel, também morto no acidente] e de toda esta família. O legado é o que podemos deixar. Pedro Proença em entrevista ao Canal 11

Além disso, a federação anunciou que a principal competição nacional de futebol virtual passará a se chamar FPF Taça Masters Diogo Jota, reforçando a ligação do jogador com a modalidade. Cabe destacar que, em 2024, a Luna Esports (equipe fundada por Diogo Jota) levou o troféu.

O momento foi marcado ainda por grande emoção, pois os pais de Diogo Jota, Joaquim e Isabel, e a viúva, Rute Cardoso, estiveram presentes. Os familiares não contiveram as lágrimas ao ver o espaço ganhar vida em nome do jogador. A homenagem reforça a dimensão do legado deixado pelo craque, dentro e fora dos gramados.