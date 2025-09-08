Após quebrar recorde, Memphis mira ampliar feitos pela Holanda: "Por que não ir além?"

Atacante do Corinthians, Memphis Depay se tornou o maior artilheiro da história da Holanda no último domingo. O jogador marcou dois dos três gols da seleção na vitória sobre a Lituânia, por 3 a 2, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo.

Em entrevista ao canal oficial da seleção holandesa, OnsOranje, Memphis respondeu sobre ser um dos principais jogadores do país europeu e afirmou que mira ampliar os feitos pelo time nacional. Ele chegou a 52 gols pela Holanda, ultrapassando Van Persie, agora segundo maior goleador da Holanda.

"Todo mundo fala sobre isso, então é inevitável (ser um dos melhores da Holanda). Eu tento não pensar demais. Sei o que esperam de mim quando jogo, mas também gosto de dar assistência. Só que, quando você chega tão longe, por que não ir além? Vamos seguir em frente até que as pessoas me vejam chegar no topo", disse o atacante.

Memphis relembrou sua trajetória pela seleção holandesa, desde o começo até os dias atuais. O jogador estreou pela Holanda em 2013, ainda com 19 anos.

"Foram grandes momentos que colecionei durante meus anos na seleção holandesa. Desde o começo até o torneio mais recente. Isso me deixa orgulhoso", destacou.

"Muitos grandes jogadores que você, normalmente, só vê na televisão, e de repente está jogando ao lado deles, treinando com eles. Você os vê no dia a dia, e tive que me acostumar com isso, mas foi fantástico e muito valioso para mim, ainda tão jovem", comentou.

"Então é oficial, entrei para a seleção holandesa, da qual era um grande fã. Quando me perguntavam, dizia que meu time favorito era a seleção, em vez de um clube. Isso foi realmente algo especial, e é apenas um pedaço da história, mas é algo que fiz acontecer trabalhando duro todos esses anos. A etapa antes disso, os anos anteriores, é algo que as pessoas não veem. E me orgulho muito disso", pontuou.

Depay ainda destacou a importância do atual técnico da Holanda, Ronald Koeman, em sua trajetória na seleção. Segundo o atacante, foi o treinador holandês que o transformou em um atacante mais centralizado.

"Ele me deu muita liberdade desde o começo. E também me fez sentir responsável. Se quer liberdade, deve mostrar que sabe lidar com ela. A forma como ele cobrava o time e a mim funcionava muito bem. Ele me colocou no meio e a na função de atacante móvel, e aí comecei a marcar muitos gols. Isso também deu muita confiança para a equipe, mostramos um grande futebol", apontou Memphis.