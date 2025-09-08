Após derrota, Caio Borralho sugere retorno ao octógono do UFC ainda em 2025

Depois de ficar mais de um ano afastado dos octógonos, Caio Borralho voltou à ação no último sábado (6), no 'main event' do UFC Paris, mas acabou superado por Nassourdine Imavov, se distanciando de uma possível disputa pelo cinturão peso-médio (84 kg) da organização. Agora, disposto a dar a volta por cima o mais rápido possível, o atleta da equipe 'Fighting Nerds' pretende adotar uma frequência maior de lutas dentro da entidade.

Prova disso é que, em uma publicação feita no seu perfil oficial no 'X' (antigo Twitter), Caio Borralho revelou que tem a intenção de fazer um retorno rápido ao octógono mais famoso do mundo após ter tropeçado no último sábado. E o lutador maranhense foi além e aproveitou para sugerir dois cards numerados como opções para receber seu próximo combate: as edições 322 e 323, previstas para serem realizadas nos dias 15 de novembro e 6 de dezembro, em Nova York e Las Vegas, respectivamente.

"E aí, galera! Noite difícil ontem, mas só andamos para frente! Obrigado a todos e vamos para a próxima! Eu quero ser mais ativo agora... Que tal uma luta no MSG em novembro ou T-Mobile em dezembro? Estou dentro! Vamos lá", sugeriu Caio (veja abaixo ou clique aqui).

Passo atrás

O revés diante de Nassourdine Imavov no UFC Paris interrompe uma sequência invicta de Caio Borralho que já durava mais de dez anos, com 16 vitórias e um 'no contest' (sem resultado) neste período. O atleta da academia 'Fighting Nerds' também dá um passo atrás na corrida por um 'title shot' no Ultimate, após ficar bem próximo de se credenciar para uma disputa de cinturão após vencer seus sete primeiros compromissos no octógono mais famoso do mundo.

What's up guyssss! Though night yesterday but we move forward only! Thanks everyone and let's go to the next one! I want to be more active now...what about fight MSG November or T mobile December? I'm downnnnnn! LETS GOOOO

- Caio Borralho (@BorralhoCaio) September 7, 2025



