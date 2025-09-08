Apesar de mudanças, Ancelotti reafirma importância de jogo contra a Bolívia para o Brasil

Pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira visita a Bolívia nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), em El Alto, perto de La Paz. Para este duelo, o técnico Carlo Ancelotti confirmou que fará mudanças no Brasil, já classificado à próxima Copa. Por sua vez, a Bolívia ainda tem chances de conseguir uma vaga na repescagem e deve ir com força máxima.

Apesar da diferença dos objetivos das equipes, o treinador italiano ressaltou que o jogo tem sim muita importância para a Seleção Brasileira.

"Vamos com uma equipe muito focada em jogar bem e ganhar o jogo. Temos que aumentar nossa autoestima. O jogo de terça é mais uma oportunidade para isso. Precisamos respeitar o adversário e a competição. Uma seleção nacional tem dez jogos por ano. Não podemos que existem jogos menos importantes, todos eles são muito importantes", afirmou Ancelotti.

Gol com trilha sonora especial! ?? Bruno Guimarães e Lucas Paquetá escolheram as músicas que embalam seus gols na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã. E AÍ, CONHECIA ALGUMA? ? VAMOS PRA CIMA, ISSO É BRASIL! ?? pic.twitter.com/JTgGsvuL9Y ? brasil (@CBF_Futebol) September 5, 2025

A altitude

Será a primeira vez da Seleção Brasileira em El Alto, cidade perto de La Paz. Por lá, a altitude passa dos quatro mil metros acima do nível do mar. Ancelotti se disse animado com a experiência que viverá no país sul-americano e, além disso, o treinador afirmou que conversou com o filho Davide Ancelotti, treinador do Botafogo, sobre a altitude.

"É uma experiência que será muito bonita. Nunca estive em La Paz, na Bolívia, mas tenho muita vontade de conhecer lá. Espero que a equipe consiga render e que ganhemos nesta terça. Eu converso com ele (Davide) todos os dias. Não falamos apenas de futebol, mas de muitas coisas. Sim, ele me falou sobre sua experiência. Falei com muitos jogadores, profissionais e acredito que tenho muitas informações sobre isso", concluiu Ancelotti.

Com 28 pontos em 17 jogos, o Brasil já está classificado para a Copa do Mundo. Por sua vez, os bolivianos ainda têm chances de buscar pelo menos a repescagem. Eles possuem 17 pontos em 17 rodadas.