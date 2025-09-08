Ancelotti pode fazer até oito mudanças na seleção para duelo contra Bolívia na altitude

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A seleção brasileira pode sofrer uma metamorfose em sua escalação para o último jogo das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo contra a Bolívia, na terça-feira, na altitude de 4 mil metros acima do nível do mar, quando o técnico Carlo Ancelotti pode fazer até oito mudanças em relação ao time que derrotou o Chile no Maracanã.

Alguns atletas também podem fazer a estreia com a camisa do Brasil, como o atacante Samuel Lino, que recentemente trocou o Atlético de Madri pelo Flamengo.

O time que ele montou no treinamento só manteve Alisson, Bruno Guimarães e Wesley entre os que começaram contra o Chile no Maracanã. O meia Lucas Paquetá e o atacante Luiz Henrique, destaques contra os chilenos vindo do banco de reservas devem começar jogando.

Ancelotti escalou o time titular no treinamento com Alisson, Wesley, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

"A ideia que tenho é de mudar a estratégia e também alguns jogadores", declarou Ancelotti. "Temos que ter em conta o componente importante que é a altitude para colocar no campo jogadores com mais frescor", adicionou ele.

O Brasil é vice-líder nas eliminatórias e já está classificado para o Mundial do ano que vem, que será disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá, e Ancelotti vem elogiando a atitude dos atletas.

O jogo contra a Bolívia será realizado 4 mil metros acima do nível do mar, na cidade de El Alto.

"Quero mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, analisando o cansaço dos jogadores, depois temos que considerar que tem um componente a analisar (altitude). Isso pode mudar a estratégia do jogo", disse o italiano.

"Estou buscando informações com quem já jogou lá. Eu não tenho muita experiência nisso e só uma vez, em 1986 joguei o Mundial. O Brasil jogou lá muitas vezes, muitas pessoas que trabalham aqui têm essa experiência."

Um dos titulares contra o Chile, o volante Casemiro, está suspenso e fora do confronto.

Ausente da lista para os últimos compromissos do Brasil nas eliminatórias, o atacante Rodrygo, do Real Madrid, outro velho conhecido de Ancelotti, deve manter as esperanças de voltar à seleção, avisou o treinador.

"O Rodrygo eu conheço muito bem. Estou certo de que ele pode voltar à equipe. Agora estamos avaliando todos os jogadores, vendo nível físico, técnico e tático para formar uma equipe para o Mundial que seja a mais competitiva possível", disse.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)