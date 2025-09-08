Ancelotti explica mudanças na seleção e diz que 70 jogadores são avaliados para a Copa

Topo

08/09/2025 11h15

O Brasil encerra sua campanha nas Eliminatórias nesta terça-feira, 9, contra a Bolívia, em El Alto. A altitude de mais de 4 mil metros será um fator para a partida, e o técnico Carlo Ancelotti explicou na Granja Comary, antes de viajar com a delegação, que promoverá mudanças pensando no cansaço dos atletas com a condição do duelo.

"A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, analisando o cansaço dos jogadores, depois temos de considerar que tem um componente a analisar, isso pode mudar a estratégia do jogo. Estou buscando informações com quem já jogou lá", disse o treinador, no último dia de treinamentos em Teresópolis, no Rio.

"Não tenho muita experiência nisso (altitude), só uma vez, em 1986 joguei o Mundial (do México). O Brasil jogou lá muitas vezes, muitas pessoas que trabalham aqui tem experiência, os fisioterapeutas, os jogadores, não é nada novo para a seleção. Tenho de confiar nas pessoas que têm mais informações do que eu", declarou o treinador.

A tendência é que Ancelotti promova mudanças em todos os setores da equipe após a vitória sobre o Chile, por 3 a 0, no Maracanã. Casemiro, suspenso, deve ter como substituo Andrey Santos. Já Estêvão, que marcou seu primeiro gol com a seleção na última partida, pode ser mantido entre os 11 iniciais para a partida.

"Está muito bem, trabalhando bem, tranquilo, humilde. Eu vejo ele sem pressa de progredir. Vai ser um jogador importante para a equipe nacional no futuro", afirmou Ancelotti, sobre Estêvão. O gol que abriu o caminho da vitória diante do Chile tornou o atacante do Chelsea no segundo atleta mais jovem a marcar pela seleção, atrás apenas de Pelé.

JOGADORES AVALIADOS PARA O MUNDIAL

Ancelotti utilizou esta Data Fifa para testes. Sem convocar Rodrygo e Vini Jr., nomes constantes nas últimas listas da seleção, o treinador promoveu estreias de atletas com menos grife para as partidas contra Bolívia e Chile. "Gostei porque os novos jogador ajudaram a equipe a jogar bem contra o Chile. Não conhecia Douglas Santos, fez uma grande partida. Gostei muito do Luiz Henrique quando entrou. O objetivo era ganhar o jogo e conhecer jogadores. Objetivo cumprido nesse sentido", declarou.

Para a Copa do Mundo de 2026, Ancelotti revelou que a comissão técnica da seleção brasileira trabalha com uma lista de 70 nomes, que estão sendo avaliados com frequência para se chegar ao corte final para os jogos no Canadá, EUA e México. "Estamos avaliando 70 jogadores, a nível físico, técnico e tático, para formar uma equipe para o Mundial que seja o mais competitiva possível. Não há um favorito, porque a verdade é que o campo vai dizer quem são os jogadores para a Copa do Mundo", disse o treinador.

A tendência é que o italiano também lance a campo nesta terça-feira jogadores que ainda não entraram com a Amarelinha. Contra o Chile, por exemplo, os laterais Caio Henrique e Vitinho foram testados e fizeram sua estreia pela seleção brasileira. Jean Lucas, do Bahia, chegou a ser cortado da viagem para a Bolívia, mas pode até ganhar uma chance entre os titulares nesta terça-feira.

